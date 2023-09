Sin ropa de marca y en alojamientos modestos: Así vivía en Inglaterra el jugador más rico del mundo

El nombre Faiq Bolkiah resultará desconocido para la mayoría de los aficionados, pero el ex joven del Chelsea y el Arsenal tiene una historia de fondo increíble. Bolkiah, que ahora tiene 25 años y juega en la liga tailandesa, es sobrino del sultán de Brunei y es uno de varios herederos de una fortuna de más de 200.000 millones de euros. De hecho está considerado el futbolista más rico del mundo, muy por encima de las de Cristiano y Messi juntos.

Nacido en Los Ángeles, pero con la nacionalidad bruneana, Faiq Bolkiah es hijo del príncipe de Brunei, Jefri Bolkiah, y sobrino del sultán Hassanal Bolkiah. Para cumplir su sueño de ser futbolista profesional se trasladó a Inglaterra y pasó por las canteras de Southampton, Arsenal, Chelsea, Stoke City y Leicester, con el que tampoco consiguió debutar con el primer equipo. Su mayor logro fue disputar cinco partidos con el Leicester en la Youth League en la temporada 2016-17.

“Soy un jugador rápido, al que le gusta hacer que las cosas sucedan. Soy extremo y un dorsal 10, me gusta el juego directo y marcar goles”, se definió a sí mismo Faiq Bolkiah, que ha marcado un gol en los seis encuentros que ha disputado con Brunéi. Hasta ahora, más que por sus cualidades futbolísticas, Faiq Bolkiah ha sido noticia por tener un tigre como mascota y haber llegado a gastarse 35 millones de euros en un mes.

En 2021, el Marítimo de Funchal, de la primera división de Portugal, anunció su fichaje. La temporada pasada jugó en Tailandia (en el Chonburi FC) después de que el Marítimo de Portugal lo dejara en libertad sin un solo minuto en su haber. Actualmente, milita en el Ratchaburi FC, otro equipo de la primera división tailandesa.

Su curiosa historia en Inglaterra

Pero su etapa en Inglaterra guarda una historia curiosa lejos de la ostentación y el lujo. Se alojaba en viviendas u hostales modestos y rehusaba la ropa de marca para pasar desapercibido.

Después de pasar por Southampton, Reading y Arsenal, se mudó al Chelsea, jugando junto a jugadores como Ruben Loftus-Cheek y Tammy Abraham en las categorías inferiores de los Blues.

Uno de sus compañeros en el Chelsea fue Ruben Sammut, quien describió a Bolkiah como un chicos que nunca se jactaba de su riqueza. Le dijo a The Athletic: “Nunca hubieras pensado que era algo así como el duodécimo en la línea de sucesión al trono. No habrías pensado en él como miembro de la realeza. Era un tipo humilde, que se esforzaba cada día como todo canterano. Solíamos bromear diciendo que no necesitaba jugar al fútbol pero quería jugar porque amaba el fútbol".

“No era algo habitual que mencionáramos. Pero si hubo las típicas bromas, diciendo que es de la realeza, diciendo: '¿Qué hace jugando con nosotros?' Pero todos sabíamos en el fondo cuánto quería jugar, por lo que fueron más comentarios pasajeros de buena voluntad. No conocemos los entresijos de la riqueza de su familia, pero él se tomaba el fútbol en serio, así que todo el mérito es para él. Vivía en apartamentos modestos como todos los demás. No recuerdo con quién. A veces venía con su compañero de piso y vestía discreto para no llamar la atención", añade.

En octubre de 2016 debutó en la selección absoluta de Brunei en el partido de clasificación para la Copa Suzuki AFF de ese año contra el Timor Oriental, que terminó 2 a 1 a favor de su equipo. Este es el único partido oficial que disputó con el seleccionado y para poder cumplir ese sueño tuvo que nacionalizarse bruneano.