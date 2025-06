En inglés y en español, Ramos no falla: así ha felicitado a su amigo Topuria

El español Ilia 'El Matador' Topuria se proclamó este sábado campeón del mundo del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) o artes marciales mixtas, al vencer con un espectacular nocaut en el primer round al brasileño Charles 'Do Bronx' Oliveira.

Tras la batalla realizada en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Topuria, de 28 años y de origen georgiano, se mantiene invicto en 17 combates, siete por nocaut y dos por sumisión; Oliveira, de 35 años, se quedó con 36 triunfos, 11 por nocaut, 21 por sumisión, cuatro por decisión y 11 derrotas.

El cinturón de campeón ligero de la UFC es el segundo para 'El Matador' Topuria, quien el año pasado también obtuvo la faja pluma luego de dominar a rivales de la talla del australiano Alexander Volkanovski y el estadounidense Max Holloway. Ahora puede presumir de ser el primer campeón invicto de la UFC en dos divisiones.

Ante una hazaña que es más que histórica para las artes marciales mixtas españolas, el deporte se ha rendido al 'El Matador'. Uno de los primeros en reaccionar fue su amigo Sergio Ramos, con quién estuvo en el UFC 308 cuando defendió el cinturón del peso pluma frente a Max Holloway.

Los cariñosos mensajes de Ramos

Ya al comienzo del combate cuando Ilia se disponía a subir al ring el camero subió una 'story' a su cuenta de Instagram con el 'El Matador' camino del octógono mientras le alentaba en inglés."Let's go bro", le decía Sergio a Ilia mientras grababa su propia televisión.

"Storie" de Sergio Ramos Instagram

Y tras conquistar el cinturón , volvía a subir otro mensaje de felicitación. "The champs is here. Enhorabuena brother".

La felicitación de Sergio Ramos Instagram

No es la primera vez que el futbolista de Monterrey muestra su apoyo a Ilia Topuria. En esta ocasión no ha podido acudir en directo por El Mundial de Clubes pero Sergio Ramos ya saltó como un aficionado más para celebrar el KO de Ilia Topuria a Max Holloway que le permitía retener el cinturón de campeón del mundo de la UFC. El defensa estaba en primera fila viendo el triunfo de su amigo y festejó de manera animosa su triunfo.

Terminado el combate, Ramos incluso se subió al octógono para celebrarlo de manera más cercana con su amigo. Una vez dentro de la jaula, Ramos posó y se probó el cinturón que reconocía a Topuria como el mejor peleador del mundo en su categoría, el peso pluma.

Ahora ha completado la hazaña de ser campeón en dos divisiones.