Josep Pedrerol se rinde a Alonso en "El Chiringuito": "Ha conseguido que la F1..."

Josep Pedrerol habló alto y claro sobre Fernando Alonso. El presentador de "El Chiringuito" opinó sobre el asturiano. "Alonso lo está haciendo muy bien. La gente está loca con él. Ha levantado una pasión y no existía. Los chavales preguntan por la 33. Todos hablamos de eso. Alonso ha conseguido que la F1 sea la leche, más importante que el fútbol. Es que es una locura". La cuarta plaza del español en Bakú ratifica las grandes sensaciones de las tres primeras carreras en las que quedó tercero.

Fernando Alonso necesitaba volver a lo más alto después de su mala temporada con Alpine. Eso sirve de punto de inflexión y desde Aston Martin tienen el mismo pensamiento."Fernando ha dicho que tenemos que mantener los pies en el suelo, eso es muy importante para todos nosotros, ir paso a paso. Hacer predicciones sobre victorias o títulos, no es una forma en la que debamos actuar en este momento. Seguiré aplicándolos porque creo que son los correctos, porque no son negociables estos valores si quieres tener éxito como escudería. La gente con la que trabajo aquí tiene todo esto, así que no hay necesidad de cambiar nada", dijo Krack (director de la escudería) tras la primera carrera.

También existe otra teoría que argumenta que Alonso será el campeón del próximo Mundial debido a una serie de casualidades con Niki Lauda. El ex piloto se retiró en 1979 como bicampeón al igual que Alonso (2018). Lauda volvió en 1982 tras estar dos temporadas fuera, lo mismo que el asturiano que volvió en 2021 tras dos temporadas fuera. Lauda se convierte en tricampeón al tercer año de su regreso. ¿Tricampeón al tercer año de su regreso? Es la preguntan que se hacen aquellos apasionados del motor que también aprecian que ambos equipos son ingleses y con motor alemán.

"Las primeras cinco carreras o seis carreras en Alpine, estaba luchando mucho para sentir la parte delantera, diferentes configuraciones de dirección asistida, todas estas cosas. Este año solo tenemos una prueba de un día y medio en Bahrein, así que soy consciente de que no estaré al 100% en Bahrein, no en Jeddah, tal vez no en Australia. Para Aston Martin, intentar meterse en esa lucha de los tres primeros equipos sería demasiado ambicioso. Si pudiésemos ocupar esa cuarta plaza o estar donde estaba Alpine el año pasado, con más fiabilidad, estaría contento", afirmó el asturiano.