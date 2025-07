Se suicida el joven agricultor que alzó la voz contra la Agenda 2030: “No aguanto trabajar 18 horas para no vivir”

David Lafoz, agricultor de 27 años de Belchite (Zaragoza), se ha quitado la vida tras publicar un mensaje de despedida en sus redes sociales. Se convirtió en un símbolo de las protestas del campo tras conducir su tractor hasta las puertas del Parlamento aragonés. Su muerte ha generado una fuerte conmoción en el mundo rural, donde crece la indignación ante la falta de apoyo institucional y las condiciones de vida en el medio agrario.

Figura clave en las protestas del campo aragonés

David Lafoz era uno de los rostros más visibles del movimiento agrario en Aragón. A comienzos de 2024, condujo su tractor hasta la puerta del Parlamento autonómico en Zaragoza, durante una protesta masiva de agricultores. Su imagen frente a la Aljafería, al grito de “¡Salvemos al campo!”, se convirtió en un símbolo de resistencia ante lo que muchos ven como una creciente presión fiscal, normativa y burocrática contra el sector agrario.

Afiliado a la asociación AEGA (Aragón es Ganadería y Agricultura), Lafoz denunciaba con frecuencia lo que consideraba una “persecución institucional” al campo, apuntando directamente a las políticas impulsadas por el Gobierno y las metas de la Agenda 2030. En redes sociales, mostró en varias ocasiones su frustración con las inspecciones, las multas, los requisitos ambientales y la falta de rentabilidad para quienes, como él, trabajaban la tierra desde jóvenes.

Mensaje de despedida y causas de la muerte

El martes 9 de julio, David fue hallado sin vida en su localidad natal. Poco antes había publicado un mensaje en Instagram en el que expresaba su agotamiento físico y emocional: “No aguanto más inspecciones de Hacienda o Trabajo. No aguanto trabajar 18 horas para no vivir. ”

La publicación iba acompañada de una imagen que sugería de forma explícita su decisión final. Su muerte ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente entre agricultores, ganaderos y activistas rurales que se sienten identificados con el nivel de agotamiento que expresaba.

Conmoción en el campo y exigencias al Gobierno

El fallecimiento de David Lafoz ha causado un profundo impacto en el mundo rural. Desde la asociación AEGA lo han descrito como “un referente, un luchador incansable, una persona siempre dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio”. También recordaron su participación como voluntario durante las inundaciones provocadas por la DANA en octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana, donde ayudó a retirar barro con su tractor.

Su muerte ha reabierto el debate sobre las condiciones en las que trabajan miles de pequeños agricultores y ganaderos en España. Asociaciones agrarias y colectivos ciudadanos han comenzado a pedir una revisión urgente de las políticas fiscales, medioambientales y de control que afectan al sector primario. Para muchos, su fallecimiento no solo es una tragedia personal, sino también una llamada de atención sobre el abandono institucional que denunció en vida.