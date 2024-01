El Barcelona, dispuesto a ofrecer a dos futbolistas al Girona por Aleix García

El Barcelona no quiere molestar al Girona tocando a uno de sus futbolistas a mitad de temporada. Sin embargo, Aleix García es la opción que más gusta para reforzar su centro del campo. Consciente de ello, el Girona se ha remitido a su cláusula de 20 millones de euros, cantidad a la que no podrá hacer frente el club culé. Aún así el Barcelona no renuncia a su fichaje y está dispuesto a ofrecer a dos de sus futbolistas para obtener una rebaja en el precio de Aleix García.

Así lo asegura SPORT, que señala que uno de ellos es Pablo Torre. El Barcelona, por tanto, estaría dispuesto a desprenderse definitivamente de este talentoso futbolista que actualmente tiene cedido en el Girona. Bien es cierto que Pablo Torre no está siendo titular, pero nadie duda que tiene potencial para dar muchas alegrías en Montilivi en el futuro.

Por otro lado, para que el Girona acceda a desprenderse de Aleix García, el Barcelona está dispuesto a poner sobre la mesa el nombre de Mika Faye. En lo que respecta al central de 19 años, el Girona se ha interesado previamente por él ya que quiere que el canterano azulgrana cubra, en calidad de cedido, el hueco que ha dejado Bernando Espinosa.

La postura de Míchel ante el interés del Barcelona en sacar a Aleix García del Girona

Por muchos futbolistas que pueda ofrecer el Barcelona, Míchel, técnico del Girona, tiene claro que no quiere perder a Aleix García. “Tengo la sensación de que Aleix no va a salir. Pero más allá de que vaya a uno u otro equipo, me dolería porque le perdemos nosotros, no por la rivalidad. Nosotros no estamos al nivel del Barça, queremos seguir creciendo como club y para ello necesitamos jugadores del nivel de Aleix. Me dolería, porque perderíamos potencial, pero tengo la sensación de que va a continuar”, manifestó en rueda de prensa.