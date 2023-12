La reacción de Aleix García al interés del Barcelona y la condición del Girona para venderle

Aunque el Girona buscará reforzarse en el mercado invernal, su principal objetivo es no perder a ninguno de sus pilares, un objetivo que está poniendo en riesgo el Barcelona. Y es que el conjunto azulgrana, que ya ha fichado a Vitor Roque, se ha lanzado ahora a por Aleix García, con el que quiere reforzar su centro del campo, causando un gran malestar en el colíder de LaLiga EA Sports.

Cuestionado por un aficionado durante el entrenamiento a puerta abierta del Girona sobre si el interés del Barcelona era cierto, el centrocampista de 26 años hizo saltar las alarmas respondiendo: “No lo sé”.

Cabe señalar que semanas atrás, Aleix García lanzó un guiño al Barcelona declarando en Movistar: “Me gustaría jugar en el Barça”. “Es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado”, justificó el futbolista del Girona.

No era la primera vez que Aleix García lanzaba un guiño al conjunto azulgrana, anteriormente había manifestado en RAC1: “Yo también me habría ido al Barça como Oriol Romeu, con los ojos cerrados. Es una lástima que se haya marchado porque tenemos una relación muy bonita. Cuando nos enfrentemos, ya le he dicho que iré a por él”.

La condición del Girona para dejar salir a Aleix García al Barcelona

Al contrario de lo que hiciera el pasado verano con Oriol Romeu, el Girona no facilitará la salida de Aleix García al Barcelona a mitad de temporada. En su campaña más ilusionante, metido en la pelea por el título, los aficionados del conjunto catalán no entenderían su venta, por lo que el club se remitirá a su cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

“Al final solo hay una cláusula que puede hacer que un jugador se vaya. Con Aleix, por mucho que se dijera y se dijeran cosas, está totalmente implicado en la temporada y con nuestro proyecto. Está contento y seguirá si no hay nada de nuevo”, señaló Delfí Geli, presidente del Girona, al ser preguntado por el interés de Aleix García.