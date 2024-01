El dardo de Iñaki Williams a Luis Enrique: ¿Se arrepiente de haber renunciado a España para jugar con Ghana?

Con 8 goles en los 18 partidos que ha disputado con el Athletic esta temporada, Iñaki Williams podría haber tenido una oportunidad con España al igual que la tuvo con Vicente del Bosque y con Julen Lopetegui. Sin embargo, cansado al ver que no contaba para Luis Enrique, el delantero aceptó jugar con Ghana. Sobre si se arrepiente ha sido preguntado en una entrevista.

“Al final, las decisiones se toman por muchos factores”, comenzó diciendo Iñaki Williams en AS. Haciendo alusión a Luis Enrique, añadió: “Con el anterior seleccionador no contaba, aunque sí es cierto que con Lopetegui y Del Bosque sí que he estado en prelistas y llegué a debutar con Del Bosque. Con Julen fui a un par de concentraciones antes del Mundial y la Eurocopa y sí que me podía llegar a ver en la pomada. Pero después de varios años de estar ni en las prelistas...”.

Haciendo autocrítica, Iñaki Williams señaló: “Sí es cierto que en algunos momentos igual mi estado no era el óptimo para entrar porque había compañeros lo estaban haciendo muy bien, pero en otras ocasiones he podido estar. Pero bueno, todos son buenísimos y el seleccionador bastante tiene con convocar a los que convoca”.

Iñaki Williams y su decisión de jugar con Ghana

“Al final se me abrió la puerta de jugar para Ghana y un viaje con los familiares me hizo cambiar de planes. El momento de mi vida y de mi carrera es, en parte, el estar en la Selección y poder ver a mi familia de Ghana más asiduamente. Estoy orgulloso de la decisión que tomé y jugar un Mundial cada uno de los hermanos con una Selección va a quedar para la historia”, contestó.

Ahora dejará durante unas semanas el Athletic para disputar la Copa África, algo que también quiso explicar Iñaki Williams: “Me debo a mi club, que es lo primero, que para mí lo es todo, pero cuando tomé la decisión de jugar con Ghana tenía no sólo el caramelo del Mundial, sino también la Copa de África y para mí es importante cumplir el sueño de mucha familia mía y de que se sientan orgullosos de mí. Mi abuelo falleció en verano y le gustaría haberme visto en esta Copa de África”.

¿Cree Iñaki Williams que podría jugar con España?

Por último, sobre si podría estar jugando con España, manifestó: “Bueno, no lo sé. Eso quedará siempre en el aire. Tomé la decisión en su momento y no me arrepiento para nada. La mayoría de veces que he venido de la selección he marcado con el Athletic en el primer partido. Lo que me aporta a nivel personal Ghana no me lo aporta nada. Ahora, en este precioso momento con mi equipo intentaré llegar lo más lejos posible con Ghana”.