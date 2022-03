MotoGP y Valentino Rossi separaron sus caminos el pasado mes de noviembre en Valencia y ninguno de los dos parece muy afectado. El Mundial ha arrancado este fin de semana sin grandes referencias al ídolo perdido y el italiano no parece tampoco muy preocupado por haber dejado de competir después de toda una vida haciéndolo. Además, justo el pasado viernes, el día que los motores se volvían a poner en marcha, anunció junto a su novia, la modelo Sofía Novello, el nacimiento de su primera hija, a la que han llamado Giulietta.

Entre pañales y biberones no va a tener mucho tiempo «Il dottore» para echar de menos las carreras estos días, y lo mismo sucede a la inversa. No parece que el campeonato sienta mucha melancolía en esta primera carrera después de Rossi. Sólo hubo una pregunta sobre este asunto en la rueda de prensa del jueves en Losail y Marc dejó claro que el show debía continuar. «Ya el año pasado no era uno de los rivales principales para el campeonato, así que yo me centraba en los pilotos que iban más rápido, que eran Joan (Mir), Pecco Bagnaia y (Fabio) Quartararo», decía Márquez cuando le cuestionaban si cambiaba algo para él no tener a uno de sus grandes rivales sobre la pista. «Evidentemente hemos perdido un icono, pero MotoGP sigue adelante y seguro que va a ser una gran temporada», continuaba Márquez, que se queda algo más solo como representante de la vieja guardia de la categoría reina.

Siempre hubo cierta curiosidad por saber cómo afrontaría el Mundial de MotoGP el adiós del piloto que cambió para siempre este campeonato. Él lo convirtió en un deporte de masas y multiplicó su repercusión mediática. La llegada de Márquez tranquilizó a los organizadores, porque su imagen es lo suficientemente grande como para encabezar el campeonato ya sin Rossi. Y esto es lo que está sucediendo, que el de Cervera es el centro de toda la atención con su regreso y la incógnita de si recuperará su trono a lo grande después de dos años de lesiones. De momento, en la primera carrera de la temporada partirá desde la tercera plaza. Jorge Martín logró la “pole”, la quinta en quince carreras.

El 90 por ciento de las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa previa en Qatar fueron dirigidas a Marc, el gran referente sin duda dentro y fuera de la pista. Los dos últimos campeones (Mir y Quartararo) no tienen todavía el tirón de Márquez ni del que presumía Rossi, que no estará cuando se apague el semáforo. Un clásico desde 1996 sin el que las motos siguen girando.