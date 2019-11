Los camioneros denuncian por la vía penal a los responsables del cierre de La Junquera

Ya es oficial. Las principales asociaciones de transportistas -integradas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera- han presentado ante la Guardia Civil y la Fiscalía una denuncia penal contra todos los responsables del cierre de la frontera de La Junquera y de los cortes de carretera que afectaron a la red viaria catalana hace dos semanas. Quieren así llevar ante los tribunales a los responsables directos o indirectos de aquellos disturbios, lo que abriría el camino a reclamar indemnizaciones millonarias por las pérdidas sufridas por los más de 20.000 camioneros que se vieron atrapados durante más de 36 horas en la autopista AP-7, la principal conexión con el resto de la Unión Europea. Las asociaciones del sector calculan unas pérdidas de 15 millones diarios por parte de sus asociados, al no poder cumplir con los plazos de entrega de sus mercancías, sobre todo en el caso de la perecedera, que fue la que más incidencia tuvo. El objetivo de la denuncia, además de que se tomen correctivas para que no vuelva a ocurrir, es identificar a los responsables que “por acción o por omisión permitieron unas acciones ilegales e inadmisibles”, explicó a LA RAZÓN Juan José Gil, secretario general de Fenadismer, que espera que se demuestre durante la investigación que “la actitud pasiva y de connivencia del Gobierno de la Generalitat y de las fuerzas de seguridad autonómicas a sus órdenes” impidió la reapertura de frontera con rapidez, por lo que pedirán que el Ejecutivo catalán sea responsable subsidiario de las pérdidas que hayan sufrido las empresas de transporte por los cortes realizados por los CDR. No descartan ampliar sus denuncias al Gobierno central, por las mismas razones, y que el abanico de responsabilidades se amplíe a las asociaciones independentistas que avalaron, alentaron e impulsaron estos disturbios.

Publicidad