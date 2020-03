Los inversores aguardan al plan de choque del BCE contra el coronavirus para mover su dinero

La decisión que tome el Banco Central Europeo (BCE) el próximo jueves para paliar los efectos negativos del coronavirus en la economía será uno de los factores que determinarán el devenir de las bolsas esta semana, en la que, además, se conocerán el PIB de la zona del euro del cuarto trimestre y la producción industrial de enero. Estos indicadores no proporcionarán una imagen fiel de cómo está afectando la expansión del coronavirus a la economía europea al corresponder a periodos previos a la irrupción del brote en la región (finales de febrero). En concreto, el PIB de la eurozona se conocerá el martes, y el dato de producción industrial, el jueves, el mismo día en el que el BCE celebra su reunión mensual de tipos, que, en esta ocasión, estará marcada por el coronavirus. Ante la expansión de la epidemia y su impacto económico, los analistas han reducido de forma drástica las previsiones de crecimiento mundial. En un intento de proteger el crecimiento económico, esta semana la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció por sorpresa (antes de su reunión del próximo 18 y 19 de marzo), un recorte de medio punto de los tipos de interés, algo no visto desde la crisis financiera. Los expertos consideran que ésta no será la última vez que la Fed recorte los tipos antes de final de año, y esperan que el BCE siga su ejemplo. También se espera que el Banco Central Europeo proporcione liquidez a través de otras medidas. No obstante, los analistas advierten de que el BCE cuenta con menos opciones que otros bancos centrales para hacer frente al impacto del coronavirus.

Caja de herramientas vacía

Según Fidelity, el BCE “dispone de menos munición monetaria para poner ante una desaceleración considerable”. En la misma línea, Sergio Ávila, de IG España, destaca que la “caja de herramientas” del BCE “cada vez está más vacía”. “Con el tipo de referencia en el 0 % y la tasa de depósito en el -0,50 %, su capacidad de movimiento está mucho más limitada”, explica. No obstante, la expectación de los inversores es máxima: “Es una de las citas más importantes del BCE durante los últimos meses. El mercado está esperando a ver qué hace el BCE”, apunta el analista de XTB Joaquín Robles en declaraciones a Efe. En Latinoamérica, el Banco Central de Reserva de Perú también decidirá esta semana sobre las tasas de interés, actualmente, en el 2,25 %. Según explica a Efe Sara Carbonell, directora general de CMC Markets, la situación en Latinoamérica “es muy diferente a la del resto de países desarrollados”. “Creo que es más difícil seguir los pasos de la Reserva Federal y bajar los tipos de interés, porque están en unos niveles de inflación altísimos y una bajada de tipos no sería lo adecuado”, añade. Los inversores también estarán pendientes esta semana de la publicación de otros datos macroeconómicos como la producción industrial de Alemania (lunes), el PIB del Reino Unido (miércoles) o las solicitudes de subsidios de desempleo en EE.UU. (jueves). Los mercados prestarán atención, además, a la evolución de las reservas de crudo, un dato clave tras el fracaso de la reunión del viernes entre la OPEP y otros países productores para recortar la producción de petróleo en 1,5 millones de barriles diarios.