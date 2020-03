Estar confinados en casa como consecuencia del estado de alarma decretado para frenar la expansión del coronavirus puede ser una oportunidad para ganar un dinero extra.

Muchos están aprovechando estos días para poner orden en los armarios así que una buena idea sería tratar de vender esas prendas que no se ha puesto en todo el invierno sea porque ya no nos gustan o porque la talla ya no es la nuestra. Para ello además de la conocida aplicación Wallapop hay otras que pueden ser muy útiles.

Ropa de segunda mano

Vinted es una aplicación para vender ropa de segunda mano y el público son los ciudadanos de toda Europa. Tiene ya registrados 25 millones de usuarios de diferentes países: España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Austria, República Checa, Polonia, Lituania, Reino Unido y Estados Unidos. Entre los doce países en los que opera Vinted tendrás más opciones de que alguien compre lo que tú ya no quieres. Si bien ahora no es el momento de ir a la oficina de Correos para enviar tu paquete si lo puede ser para ir haciendo acopio de material y que los compradores que reserven lo que les ha gustado ya que es una opción que ofrece la aplicación. Una vez que pase la pandemia del coronavirus podrás enviarlo.

Para los que pasan el confinamiento probando nuevas recetas pueden aprovechar para ganar un dinero que nunca está de más. Estos cocineros pueden anunciarse en los comercios de la zona donde vivan o difundir sus menús por grupos de Whatsapp. En estos días hay muchas personas que se han quedado solas en casa y pueden requerir de los servicios de alguien que les deje un buen guiso en la puerta de su casa.

Otra buena idea es ir preparando menús para cuando acabe el confinamiento puedas ofrecer tus servicios en la aplicación Eatwith. Esta app permite ganar dinero siendo anfitrión en tu propia casa. Los anfitriones suelen ser bastante creativos en sus propuestas. Es el caso de “Cincuenta sombras de cabra - Cena a base de quesos” que ofrece Isotta en su casa del madrileño barrio La Latina.

Clases online

Si tienes un ordenador y conexión a internet es el momento de dar clases on line. Los alumnos te pueden pagar por Pay Pal o por trasferencia bancaria. En estos días muchas personas están animándose con un segundo idioma. Solo hay que registrarse en alguna de las plataformas que sirven de unión entre alumnos y profesores como Duolingo o Busuu.

Si lo que se te da bien son las matemáticas puedes ofrecer tus servicios en la plataforma Classgap. En este caso la aplicación ofrece 15 minutos gratis antes de empezar la formación para que se pueda comentar con el profesor cuáles son los objetivos y comprobar que es lo que necesita el alumno. Si eres de letras también tienes oportunidad incluso si eres músico puedes dar clases online y sacar algo de dinero extra mientras dura el confinamiento.

Tu opinión se paga

Hay muchas empresas que se dedican a recabar información enviando encuestas por correo electrónico y pagando por tus respuestas. Si antes no tenias mucho tiempo libre para contestarlas quizás ahora sea el momento. No es necesario más que tu ordenador o móvil conectados a internet. Son preguntas tipo test cuyas respuestas son muy valoradas por las empresas. La forma de pago suele ser a través de PayPal aunque algunas te darán un cheque para gastar en tiendas online como Amazon, El Corte Inglés o Apple. Las encuestas requieren entre 5 y 20 minutos para responder en la mayoría de los casos. Lifepoints, Toluna, I say By Ipsos o Nielsen Homescan son algunas de las páginas donde registrarse para comenzar a ganar dinero.