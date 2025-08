Un español que vive en Suiza revela su increíble sueldo como albañil: "Aquí se gana bien, pero todo cuesta"

La crisis de la vivienda, el elevado coste de vida y la inflación son factores que invitan a los jóvenes a abandonar nuestro país para buscar un futuro mejor en otras naciones con condiciones más propicias. Todos estos elementos sumados con las dificultades que presenta el mercado laboral para encontrar un trabajo con el que hacer frente a todos los gastos contribuyen a la llamada "fuga de cerebros".

Por el contrario, aunque esta especie de movimiento se popularizó a principios de siglo para referirse a aquellos estudiantes cualificados que abandonaban el país, hoy en día se ha expandido a todo tipo de trabajos. Desde ingenieros hasta comerciantes o incluso albañiles, como es el caso que hoy nos concierne. Trabajar en una obra probablemente sea uno de los empleos más sacrificados que se pueden llevar a cabo, por lo que, un buen sueldo suele ser el aliciente perfecto para acceder al sector.

Sin embargo, en consonancia con lo antes mencionado, en España la subida de los salarios no ha respondido acorde al encarecimiento del resto de preocupaciones. En el caso que hoy nos concierne, Rafael Cubero, español que actualmente vive y ejerce su profesión en Suiza y se encarga de transmitir su experiencia a sus seguidores en redes sociales, revela los sueldos medios de un equipo de construcción. Si bien desde España parecen impensables, también hay que tener en cuenta el restos de variables que atañen a la vida moderna. "Aquí se gana bien, pero todo cuesta", ha mencionado repetidamente en muchos de sus videos. Por ende, no es un camino de rosas tal y como pudiera aparentar.

Estos son los salarios de un equipo de construcción

A lo largo del vídeo, indica posición por posición, la cuantía que recibe cada uno de los miembros del equipo. No obstante, antes de comenzar con la información hace un paréntesis para explicar que en cuestión del lugar donde se opera se gana más o menos. La ubicación donde el opera es en el cantón de Berna. "No es lo mismo trabajar en la capital que en los alrededores", asegura. Entrando en materia agrega que "el puesto más bajo, peón, categoría C, tiene un salario bruto aproximado de entre 32 y 34 francos (por hora), que eso te hace un salario base de unos 27, 70 francos netos", informa sobre la parte más baja de la pirámide.

Actualmente el franco cotiza por encima del euro y la relación es de 1,07 euros por unidad, por lo que traducido a la moneda europea ronda los 30 euros netos. "La categoría B, una categoría superior, puede llegar a conseguir unos 38 brutos, incluso algunos pueden llegar a los cuarenta pero con muchos años de experiencia y demostrando mucho", esclarece. Por otro lado, entra a informar sobre los operadores de equipos, como la apisonadora, y aunque agrega las diferencias de sueldo con respecto a cualificaciones y títulos, sitúa el cobro entre 35 y 43 francos por hora trabajada.

"El oficial de primera con estudios suizos tiene un mínimo de 42 francos y puede llegar a alcanzar los 46 francos brutos", indica. Asimismo, el empleo que tiene una expectativa de valor más alta es el puesto de "maquinista de extendedora", aunque el rango varia notablemente. Según Cubero oscila entre los 38 y los 50 francos brutos. "Por último, camionero, estos pueden estar en un bruto mínimo de 33 francos", concluye.

La cara opuesta: un requisito indispensable

Cubero declara en el final del vídeo un factor indispensable para tener en cuenta. En su empresa tienes "cero oportunidades" de conseguir empleo si no posees un nivel avanzado del idioma que se trabaja. En este caso no vale el inglés debido a que como ha incidido, el único que habla más idiomas aparte del demandado es él. "No se busca a nadie si no tienes alemán", asegura y alerta a todos sus seguidores, puesto que, es indispensable para encontrar trabajo en ese sector.