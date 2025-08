Los 30 GRS de la Guardia Civil que protegen a Sánchez tendrán que pagar 400 euros de su bolsillo para pagar el hotel

Los 30 GRS de la Guardia Civil, llegados a Lanzarote para proteger a Sánchez y su familia, que proceden de Tenerife, León y Madrid, tendrán que adelantar de su bolsillo 400 euros cada uno para pagar el hotel en el que se alojan, en régimen de pensión completa y en habitaciones dobles, ya que sólo se les ha entregado el 80% de las dietas que les corresponden.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes de la Benemérita, algo se ha conseguido para los agentes ya que las dietas que se les han asignado son las de suboficial y han pasado de los 77 euros de guardia a los 100. Aún así, no se entiende que la Guardia Civil no haya resuelto este asunto y sólo se adelante el 80%, con lo que eso supone de problemas para las economías familiares de los agentes.

Por lo que respecta al hotel, las citadas fuentes indicaron que no es el más adecuado para unos guardias que cumplen una misión tan importante, en la que la seguridad del presidente y su familia no escatima en gastos para que la estancia vacacional se desarrolle sin contratiempos.

Los miembros de los Grupos Rurales de Seguridad, que antes de la llegada de Sánchez eran 18 destinados a proteger personalidades que pasan sus días de descanso en la isla, han pasado a 30 por razones operativas y para cubrir todas las necesidades de seguridad de Predro Sánchez y su familia. No estaría de más, según se comenta, que desde propia Presidencia del Gobierno se hiciera algo y los agentes, no solo en estas misión sino en todas aquellas en que tengan que desplazarse lejos de sus unidades, cobren en el momento de salir la totalidad del montante de las dietas, una costumbre que se ha hecho norma y que no tiene sentido en estos tiempos.