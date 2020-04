La crisis del coronavirus nos está obligando a replantear muchas cosas. Vemos, de golpe, que no tenemos industria, pues cuando ha sido necesario recurrir a las empresas nacionales para abastecernos de determinados productos, en un escenario de cierre global de fronteras, comprobamos con estupor que no tenemos suficiente tejido empresarial para suministrar al país materiales básicos como respiradores, guantes, geles y mascarillas. De manera que ha habido que salir al exterior para comprar lo que aquí no producimos, teniendo que soportar sobreprecios abusivos y engaños en cuanto al material que nos servían, la mayor parte de las veces caro y de escasa calidad.

España es una potencia mundial en turismo, y está bien que así sea. Pero no podemos ser un país solo de servicios, desatendiendo por completo a nuestro tejido industrial, que se ha ido diluyendo con los años, crisis tras crisis, hasta quedarnos en el esqueleto. Fuimos una nación con una industria relevante, es verdad. Hoy ya no lo somos, por desgracia. Podríamos recuperar el tiempo perdido apostando por una política de incentivación de sectores básicos como el automóvil, el textil, el refino, el papel, la química, la farmacia y tantos otros.

El problema es que la industria en España sólo se puede levantar con una política decidida por parte del Gobierno en pro del sector empresarial, favoreciendo la contratación, aminorando impuestos y abriendo mercados en general.

Reindustrializar España sí es posible. La pena es que no parece que este Gobierno esté por la labor. Al menos hoy por hoy.