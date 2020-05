Compras online: 10 consejos para no ser víctima de una estafa

El confinamiento ha obligado a muchos españoles a cambiar sus hábitos de consumo. El cierre de la mayoría de los establecimientos comerciales ha provocado un incremento del comercio electrónico, que se ha convertido en el único canal para adquirir productos que no se consideran esenciales. Un reciente estudio de la consultora Elogia señala que el 74% de los españoles ya hace compras por Internet “y de estos un tercio declara haber aumentado la frecuencia de compra” durante el confinamiento.

Pero ¿estamos realmente preparados para comprar por Internet? El Observatorio Español de Delitos Informáticos registró en 2018 (aún no ha publicado los datos de 2019) 88.760 fraudes informáticos, una categoría que engloba las estafas bancarias y los fraudes con tarjetas de crédito y de débito. Se trata de un incremento del 47% interanual.

Aunque no siempre es fácil identificar una estafa y cualquiera puede acabar cayendo en ellas, los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com nos dan diez consejos para comprar por Internet de forma segura.

1- Comprueba que la web es segura

Para comprobar que la web en la que vamos a comprar es segura podemos verificar que la URL comienza por https y que va precedida del dibujo de un pequeño candado, así nos aseguraremos de que nuestra información viajará cifrada. Además, es importante comprobar que el comercio incorpora un aviso legal, información sobre la política de protección de datos y que admite varios medios de pago como, por ejemplo, PayPal.

2- Usa una tarjeta prepago

La ventaja de las tarjetas prepago es que no están conectadas con nuestra cuenta corriente ni con una línea de crédito, por lo que si llegasen a robarnos los datos, solo podrían quitarnos el dinero que hubiésemos cargado previamente en ellas. Lo ideal para aumentar la seguridad es mantenerlas siempre sin saldo y cargarlas únicamente cuando las vayamos a usar con el importe justo. Otra opción es recurrir a un wallet como Apple Pay o Google Pay, que cuentan con la ventaja de que no comparten los datos de nuestras tarjetas con los negocios. En un mismo wallet podremos tener varias tarjetas de bancos colaboradores, tanto de débito como de crédito y de prepago, y usar en cada momento la que más nos convenga.

3- Aprovecha los seguros de protección de compras

Las tarjetas prepago nos ofrecen un extra de seguridad, pero eso no significa que el resto no nos puedan ser útiles a la hora de comprar por Internet. Algunas, especialmente las de crédito, incluyen seguros de protección de compras a los que podemos reclamar en el caso de que adquiramos un producto por Internet y no lo recibamos o de que nos llegue un bien distinto al de la descripción del comercio, señalan fuentes de HelpMyCash. Es el caso, por ejemplo, de la tarjeta de crédito WiZink Plus que incorpora un seguro de compra online que protege al titular en caso de no conformidad con el producto entregado o en caso de que directamente no se entregue. Además, es gratuita y devuelve el 3% del importe de las compras en alimentación, ocio, moda o viajes con un máximo de seis euros al mes (bonificación en dos categorías a escoger por el cliente). La Tarjeta de Crédito ON de Bankia, disponible para titulares de la Cuenta ON, también es gratuita y, como la anterior, incorpora un seguro de compra online.

Eso sí, antes de recurrir a estos seguros es importante conocer qué contingencias cubren y qué exclusiones tienen y si, por ejemplo, solo cubren compras de un importe mínimo.

4- Busca opiniones de otros usuarios

Vale la pena dedicar unos minutos a comprobar qué opinan el resto de los clientes del comercio online. Podemos recurrir a foros, redes sociales, el servicio de opiniones de Google… No olvidemos, sin embargo, que somos más propensos a dejar una opinión sobre un comercio cuando la experiencia ha sido negativa que cuando todo ha ido correctamente.

5- Enciende tu tarjeta solo cuando vayas a usarla

La mayoría de los bancos españoles nos permiten apagar y encender nuestras tarjetas desde su app, según HelpMyCash. Basta con acceder a la aplicación, seleccionar la tarjeta que se quiere bloquear temporalmente y pinchar sobre el botón de apagado o encendido. Con este sencillo truco conseguiremos que nuestras tarjetas solo estén operativas cuando las vayamos a usar.

6- Desconfía de las superrebajas

Si algo es demasiado bueno para ser verdad, entonces probablemente no lo sea. Uno de los trucos que suelen usar los ciberdelincuentes para estafar a los consumidores es crear comercios electrónicos repletos de descuentos muy seductores, en los que los productos se venden a un precio muy inferior al de mercado. Si caemos en la trampa, lo más probable es que paguemos por un producto que nunca recibiremos o bien que nos entreguen uno de peor calidad o, en el peor de los casos, que nos roben los datos de nuestra tarjeta. Debemos desconfiar de las webs en las que las rebajas son excesivas.

7- No uses redes de wifi públicas

Si vamos a comprar por Internet y a introducir datos sensibles como la numeración de una tarjeta, mejor hacerlo a través de una red wifi de confianza. Las redes públicas no ofrecen las mismas garantías de seguridad que la que pueda ofrecernos la Internet de nuestro hogar, ya que cualquier persona conectada a esa red podría ser capaz de robar nuestros datos.

8- Verifica la política de devoluciones del comercio

Comprar por Internet entraña sus riesgos, no solo porque podamos ser víctimas de una estafa, sino porque al no poder ver los productos directamente, es fácil que cuando los recibamos no nos gusten o no nos vayan bien. Para evitar sustos, vale la pena comprobar antes de comprar cuál es la política de devoluciones del comercio (proceso y gastos de envío, plazos, etc.). Pero ¿y si el comercio no indica nada acerca de las devoluciones? En tal caso, deberíamos desconfiar.

9- Revisa el extracto de tus tarjetas

Si revisamos habitualmente nuestro extracto bancario, será más fácil detectar posibles fraudes de los que hayamos podido ser víctimas. Si encontramos algún cargo que no reconocemos, debemos ponernos en contacto cuanto antes con nuestro banco para notificar el incidente y cancelar la tarjeta, así como denunciar los hechos ante las autoridades.

10- Diles hola

Si tenemos cualquier duda, podemos contactar con el servicio de atención al cliente del comercio antes de comprar. Si no tiene ningún canal de contacto, deberíamos plantearnos descartar la compra.