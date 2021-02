¿Cuáles son los puestos de trabajo que más cuesta ocupar?

Decir que la crisis por el coronavirus ha destrozado el empleo parece una obviedad. El Ministerio de Trabajo arroja datos desalentadores: el número de desempleados ha supuesto un aumento interanual de 710.500 desempleados (+21,8% para alcanzar un total de casi 4 millones de parados). Pero, ¿decir que los directores de recursos humanos tienen problema a la hora de contratar por la especificidad de algunos puestos resulta creíble a día de hoy?

Pues lo cierto es que suene falso o no, es así. Tal es la especificidad de algunos puestos que se ha detectado que un 9% de empleos totales del mercado laboral se queda sin ocupar; y en algunos perfiles o zonas geográficas concretas, este porcentaje puede alcanzar hasta un 60%.

¿Cuáles son los perfiles más complicados de ocupar?

El Informe Adecco sobre perfiles deficitarios y escasez de talento en España ha tratado de buscar nombre y apellidos a estos trabajos que tan difíciles resultan de encontrar. Aunque por autonomías cada una muestra sus particularidades, es el de los profesionales IT los que más cuesta encontrar. Los perfiles IT son aquellos encargados del manejo de la tecnología, así como el uso de datos para optimizar los recursos y beneficios de las empresas.

Aunque parezca irónico por la irrupción de la pandemia, los puestos de carácter sanitario también resultan complicados de cubrir. La amplitud de todo el espectro sanitario hace compleja su plena ocupación: enfermería, auxiliares, médicos, técnicos de laboratorio, DUES etc. También resulta complejo encontrar perfiles técnicos titulados en Formación Profesional tales como electromecánicos, carretilleros, soldadores u operarios del sector alimenticio.

Rubén Castro, director de Adecco Staffing, indica que “es un excelente momento para apostar por la formación, no solo universitaria –muy importante para una parte del mercado de trabajo y necesaria para muchos de los perfiles que escasean- sino también en estas ramas que son deficitarias y que tienen una gran empleabilidad desde la Formación Profesional”.

La FP es un caso llamativo. Presenta una alta demanda y una poca oferta: el 38,8% de las ofertas de empleo publicadas en España requieren de este tipo de cualificación. Esta cifra resulta igual a la de titulados universitarios (si se suma la titulación de técnico medio y superior). Además, la FP cuenta con otro gran lastre: la paridad de género. En el ciclo básico de Fabricación Mecánica sólo el 2,2% del alumnado fueron mujeres; y en el de Electricidad y Electrónica, el 3%.

Gráfico sobre empleabilidad en función de la titulación exigida. La titulación universitaria se sitúa a la cabeza, pero la suma de ambas titulaciones técnicas iguala la cifra

En cuanto al resto de perfiles, hay condiciones que los hacen difíciles de cubrir; los turnos cambiantes en determinados puestos; el dominio y manejo de varios idiomas, solicitándose una tercera lengua; o los salarios pocos competitivos en según qué regiones hacen complicada su aplicación.

En palabras del directivo de Adecco “hay que hacer un esfuerzo por generar empleo de calidad, gracias a la colaboración público-privada, reforzar las políticas activas de empleo que permitan la recualificación de la población trabajadora y, en la medida que sea posible dada la situación que atravesamos de crisis sanitaria y económica, apostar por salarios vinculados a la productividad”.

La situación por comunidades

En Andalucía los empleos más difíciles de ocupar son el sector IT (más concretamente, desarrolladores web, técnicos de comunicaciones y expertos en ciberseguridad); el sector sanitario (desde auxiliares de enfermería a médicos y técnicos de laboratorio que se marchan por mejores condiciones laborales en otras comunidades); y, finalmente, el sector industrial (electromecánicos y técnicos de mantenimiento: hay pocos profesionales cualificados y experimentados y los que hay se mueven a otras zonas por motivos salariales).

Madrid es la zona donde las necesidades se encuentran más polarizadas a nivel geográfico. En el Corredor del Henares, por ejemplo, hay muchas plataformas logísticas con déficit de este mismo personal (sobre todo, carretilleros); en la zona sur, que cuenta con una mayor cantidad de industria, no hay oficiales (se solicitan profesionales en soldadura, operarios, carniceros y pescaderos); y en la capital y localidades metropolitanas no hay profesionales de IT. Desde la capital también se reclama una mayor inversión en sanidad, y más concretamente, en atención primaria.

En Cataluña existen dos grandes bloques son carencias profesionales: Industria y Servicios, además de perfiles IT. En el primero se requieren carretilleros, técnicos de mantenimiento, oficiales de todo tipo (electricidad, mecánica, fontanería...) y operarios para la industria química (FP medio). En el segundo se requieren comerciales especializados, comerciales telefónicos y perfiles de atención telefónica, sobre todo con idiomas. En el sector IT, se precisan multitud de perfiles tales como diseñadores, programadores o desarrolladores.

Por último, en la Comunidad Valenciana se aprecia una diferenciación por provincias. En Alicante hay escasez en el sector industrial (distribución, metal, textil y tecnología) y hacen falta profesionales como ingenieros, electromecánicos, carretilleros o técnicos de calidad. En Castellón sucede algo parecido, siendo la industria el sector más castigado (en este caso, la cerámica, la química, la logística y el metal). Así, se buscan, sobre todo, electromecánicos, mecánicos, electricistas, horneros, esmaltadores, prensistas, palistas y encargados de bombos. Finalmente, en Valencia se requieren perfiles cualificados de oficina y perfiles técnicos muy concretos. Del primero faltan contables y administrativos con idiomas; en los segundos se buscan ingenieros, operarios cárnicos, electromecánicos, carretilleros, técnicos de mantenimiento y operarios del sector de automoción y marítimo.