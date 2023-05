Los bancos acuerdan nuevos límites para Bizum: ya se puede pagar hasta 1.000 euros en todas las entidades

Bizum se ha convertido en la herramienta de pago móvil más conveniente y popular entre los usuarios bancarios. No obstante, este mecanismo impulsado por la banca española no funcionaba de la misma manera en todas las entidades. Hasta ahora. Mientras que antes bancos como CaixaBank, BBVA e ING establecían el importe máximo por operación en 500 euros, ahora todas las entidades lo fijan en 1.000 euros.

Por su parte, el importe máximo de las operaciones enviadas por una persona en un mismo día queda establecido en 2.000 euros en todos los bancos del país, así como el de las operaciones recibidas. Y el importe máximo enviado por un cliente en un mes es de 5.000 euros. En cuanto al importe mínimo por operación no sufre cambios y se sitúa en 0,50 euros.

Límite de operaciones

Aunque no existe un número de bizums máximo que puedes enviar, sí que hay un límite de operaciones que se pueden recibir o solicitar por Bizum: 60 al mes. En el caso que que envíes dinero a un usuario que ya ha llegado al tope de 60 operaciones recibidas en un mes, Bizum te mandará un mensaje informándote de que la operación no puede efectuarse y no se producirá ningún movimiento de dinero en tu cuenta.

Otros límites

El número máximo de destinatarios a incluir en una solicitud/envío múltiple de bizums es de 30. La duración de un envió pendiente a un no cliente es de 2 días, y la de una solicitud pendiente a un no cliente es de 7 días. En cuanto a la edad mínima para usar Bizum, depende de cada entidad bancaria.

Varias cuentas y cuentas compartidas

Si tienes cuentas corrientes en distintos bancos, no puedes utilizar el mismo número de teléfono para usar Bizum en todas, ya que un número únicamente puede asignarse a un único IBAN. Sin embargo, pueden cambiar de cuenta seleccionada y de banco tanta veces como quieras. Solo tienes que desactivarlo en una cuenta y activarlo en otra.

En el caso de tener un cuenta compartida, por ejemplo, con tu pareja, ambos podéis daros de alta en Bizum asociando el móvil de cada uno a la misma cuenta bancaria.