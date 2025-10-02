Elon Musk, primera persona en la historia en poseer un patrimonio de 500.000 millones de dólares

Elon Musk es la persona más rica del mundo, un título que ostenta desde mayo de 2024, y ahora se ha convertido en la primera en la historia en poseer un patrimonio valorado en más de 500.000 millones de dólares (425.586 millones de euros), según ha informado la revista estadounidense Forbes. Además ha asegurado que si mantiene el ritmo actual también podría ser el primer billonario del mundo en 2033.

Sin embargo, el propio medio ha rebajado posteriormente su fortuna hasta los 499.100 millones de dólares (424.820 millones de euros), un 1,7% u 8.300 millones de dólares (7.065 millones de euros) superior a la lectura de ayer. Calcular los activos de Musk no es sencillo dado que no todas sus firmas cotizan en Bolsa.

Forbes ha recordado que el magnate de origen sudafricano controla el 12% del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, que tiene una capitalización bursátil de 1,53 billones de dólares (1,302 billones de euros).

Además, es propietario del 42% de SpaceX, valorada en unos 400.000 millones de dólares (340.469 millones de euros) o de la fusión de la red social 'X' y la 'startup' xAI. Musk posee otras compañías como The Boring Company o Neuralink.

El multimillonario ya perforó los 400.000 millones de dólares en diciembre de 2024 ante las expectativas de que Tesla pudiera beneficiarse de la cercanía de Musk con el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Esta relación se agrió más tarde, una vez que el mandatario ya había tomado posesión del cargo.