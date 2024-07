Un verano «sin filtros» en la Región de Murcia

Si existe un lugar en España que está de moda, esa es la Región de Murcia. Una tierra llena de luz, de color, de naturaleza sin filtro, de buena gastronomía y, sin duda, llena de «felicidad de la buena». Así describe esta tierra la DJ, estilista y diseñadora internacional Sita Abellán, quien tras recorrer medio mundo y llevar su nombre más allá de nuestras fronteras, se ha convertido en la embajadora de la Región de Murcia para dar a conocer todas las bondades que esta tierra ofrece. Entre ellas, sus dos mares, el Mar Menor y el Mediterráneo, cuyo ambiente y clima hacen de estos enclaves el paisaje perfecto para desconectar, descubrir y (re)conectar con uno mismo y con las raíces.

Porque la Región de Murcia es eso, libertad y descanso, arena y mar, gastronomía y naturaleza, deporte y festival, y muchísimo más. Todo en uno. En un mismo lugar.

Y es que hablar de la Región de Murcia es hacerlo de su increíble gastronomía. Conocida por sus «1.001 Sabores», se ha convertido en todo un icono de la cocina nacional e internacional. Productos tanto de la tierra como del mar, combinando la cocina tradicional con la más vanguardista, la Región de Murcia es todo un referente en tratar bien sus productos, sacar el máximo sabor y llevar a los paladares más exquisitos al éxtasis.

Porque no hay nada más delicioso que degustar una marinera frente a la playa, la tapa típica por excelencia de la Región de Murcia, o disfrutar de unas auténticas alcachofas de la tierra, marinadas con una copa de alguno de sus tres vinos con D.O. Y como no, el toque dulce, el famoso paparajote, porque el limón es el verdadero protagonista de esta Región. Toda una experiencia digna de compartir.

Y por si eso no fuera suficiente el verano también trae consigo la celebración de la música, la fiesta y la diversión. Porque hablar de la Región de Murcia es hacerlo de los festivales que se celebran durante el verano. Algunos tan internacionales que no necesitan presentación, como La Mar de Músicas en Cartagena, el Festival Internacional de Jazz de San Javier, o el Festival del Cante de las Minas en La Unión

Conciertos y espectáculos únicos en España que cada año atraen a los mayores artistas nacionales e internacionales del panorama actual, poniendo el toque musical a esta tierra, cuna también de artistas de talla mundial.

Y como no, las playas son las absolutas protagonistas en esta tierra. Un baño en las playas de Águilas, descubrir la cala de Puntabela en Mazarrón, la costa de Cartagena, Cabo de Palos o La Manga son de auténtica obligatoriedad. O si se prefiere, se puede bucear en dos reservas marinas protegidas: Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo Tiñoso. Una experiencia totalmente incomparable e inolvidable.

En turismoregiondemurcia.es se encuentra toda la información necesaria para planificar una escapada. Y es que, en la Región de Murcia se encuentra toda la «felicidad de la buena». Porque la Costa Cálida de la Región de Murcia «te hace feliz».