I Jornada Criterio Joven

La Universidad Francisco Vitoria acogerá mañana, 10 de diciembre, la I Jornada de Criterio Joven. La Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la UFV se constituye como un ecosistema abierto de innovación para promover, mediante la formación y la investigación, el bien común de la sociedad global. Uno de los medios más eficaces para ello consiste en establecer acuerdos con aquellas entidades constituidas precisamente para fomentar un liderazgo de servicio que contribuya a analizar y proponer soluciones a los grandes retos a los que se enfrenta nuestra sociedad en el siglo XXI. Criterio Joven cumple exactamente con esas premisas y por ello es un placer acoger el evento de presentación oficial y trabajar para diseñar y ejecutar proyectos que le permita avanzar en la consecución de sus fines.

Durante el acto, se llevará a cabo la presentación del Think-Tank Criterio Joven, en la que se han organizado dos mesas de debate: ‘START UP WORLD’ y ‘COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO’, en las cuales intervendrán expertos en la materia.

Además estará presente Alonso Aznar Botella, senior vicepresident and head of Growth at AFINITY; Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular; y Juan Carlos Girauta, abogado y ex portavoz de Ciudadanos.