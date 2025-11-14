Borrasca Claudia en España en directo: alertas de la AEMET, ríos desbordados, riesgo de inundaciones y última hora del temporal

La borrasca Claudia mantiene este viernes a buena parte de España bajo un episodio de fuerte inestabilidad, con cielos muy nubosos, lluvias intensas y rachas de viento que afectan especialmente al norte y centro peninsular. Durante la madrugada, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó avisos rojos por precipitaciones extremas en Ávila y Cáceres, ante el riesgo de acumulaciones muy significativas en pocas horas.

Para este viernes, se esperan precipitaciones fuertes en puntos del país como Andalucía, el Pirineo, Galicia, la cordillera cantábrica o el Alborán. El viento también será protagonista con rachas fuertes de componente sur en montañas de Mallorca y del centro y la mitad norte peninsular, así como en el Cantábrico oriental y en los litorales atlánticos. Asimismo, las temperaturas máximas descenderán de forma notable en el Pirineo y en zonas de Andalucía oriental y Castilla La Mancha.

La AEMET emitió en la noche del jueves un aviso rojo por “peligro extraordinario” ante la posibilidad de superar los 120 litros por metro cuadrado en doce horas en el norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila. Ante esta situación de riesgo extremo, el organismo instó a la población a evitar cauces y zonas inundables, y a seguir en todo momento las recomendaciones de Protección Civil. Los avisos rojos han permanecido activos hasta las 06:00 horas de este viernes 14 de noviembre.

Borrasca Claudia en directo, hoy