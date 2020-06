Podemos rebajará la petición de penas para los dos mandos policiales acusados por el pendrive de la familia Pujol

Podemos rebajará la petición de penas para el ex número dos del cuerpo Nacional de Policía Eugenio Pino y su subordinado, el inspector Bonifacio Díez Sevillan, acusados de introducir de forma irregular un pendrive con datos de la familia Pujol en la causa donde el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga el origen de la fortuna del ex presidente de Cataluña Jordi Pujol. La acusación particular, ejercida por Jordi Pujol Ferrusola, mantendrá su petición de condena de dos años y medio para los acusados, mientras que todo hace indicar que la Fiscalía confirmará su petición inicial de absolución. Mañana acabará la vista con los informes definitivos del fiscal, acusaciones y defensas. Pino y Díez tendrán también el derecho a la última palabra.

El letrado que representa a Podemos como acción popular en este procedimiento, Alejando Gámez, retirará el delito de falso testimonio para Bonifacio Díez y modificará el de estafa procesal al de tentativa para la comisión de ese delito para los dos acusados. Está hará que la petición de condena para Díez se sitúe entre los seis y siete años y de un año y medio más para Pino –la pena solicitada por el delito de falso testimonio-.

En la sesión de hoy declaró el ex comisario jefe de la UDEF Manuel Vázquez, quien aseguró que recibió el citado pendrive de manos de Bonifacio Díez en marzo de 2015, para que viese si “podía servir” alguna información “sobre Cataluña” contenida en ese dispositivo informático.

En esa ocasión, añadió, no le informó de cómo obtuvo ese lápiz de memoria, aunque posteriormente le comentó que procedía “de la investigación de Método 3”, la agencia de detectives de Barcelona, pero sin hacerle ningún tipo de “precisión” al respecto. “Sólo fue ese comentario”, aseguró al respecto el ex comisario jefe de la UDEF. Sí aseguró que no le dijo en ningún momento que se lo había entregado Pino.

Una vez que tuvo el pendrive en su poder, lo vio “en diagonal, por encima”, pasándoselo al jefe de sección de la unidad de blanqeuo, José Manuel Álvarez Luna, quien días después le comentó que “no había informaciones para abrir ninguna investigación”