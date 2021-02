Las sospechas llegaban en el debate de TV3 con los candidatos a las elecciones catalanas. Todos se hicieron una PCR para poder participar en él, todos menos el exministro de Sanidad y candidato socialista Salvador Illa. Por ello el PP ha preguntado si es que Illa tiene “algo que ocultar”.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea le ha emplazado a anclarlo y fijaba las sospechas: Señor Illa, ayer en el debate de TV3 no quiso hacerse un test de COVID-19. ¿Se debe a que usted se ha vacunado irregularmente y quiere ocultarlo?”

También la diputada del PP, Ana Pastor se preguntaba: “¿Cuál será el verdadero motivo por el que Illa no se hizo la prueba de detección Covid? ¿Tiene algo que ocultar?”

El candidato del PP a la Generalitat de Cataluña, Alejandro Fernández tildó de “irresponsable” que no se la hubiera querido hacer. “Si eres positivo te vuelves a casa y se acabó la campaña, pero los políticos tenemos una exigencia especial”.

El exministro Illa ha defendido que no se hizo una prueba PCR antes de empezar el debate electoral como medida de prevención porque considera que no tocaba hacerlo y porque “las pruebas PCR no se hacen por capricho” y considera que “los protocolos sanitarios no aconsejan hacer las pruebas en este contexto y en estas condiciones”.