Interior asegura que el atacante de Algeciras no era vigilado por la Policía

El Ministerio del Interior asegura que el atacante de Algeciras no era vigilado por las Fuerzas de Seguridad. A estas horas de la mañana, fuente sdel departamento han facilitado las siguientes novedades sobre la investigación.

--Esta madrugada se ha procedido al registro de la vivienda en el que residía el detenido.

--En el día de hoy se está analizando todos los efectos intervenidos.

--Se prosigue también con el resto de investigaciones y se sigue con los interrogatorios sobre el detenido.

--El falso que el arrestado estuviese siendo seguido por agentes de información o de otros grupos policiales, ni en los últimos días ni anteriormente.

--El detenido no tiene antecedentes penales ni por terrorismo, ni en España ni otros países aliados.

--Sobre el arrestado se abrió un expediente de expulsión por situación irregular en junio pasado. Como se trata de un procedimiento administrativo con todas las garantías y cuya ejecución no es inmediata.