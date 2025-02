La compañía española GMV lidera un proyecto europeo que cambiará por completo la detección y neutralización de artefactos explosivos

La multinacional tecnológica española GMV lideró durante el pasado mes de enero la primera reunión del proyecto Genius, uno de los ocho programas adjudicados a la compañía en la última convocatoria del Fondo Europeo de Defensa (EDF). Financiado por la Comisión Europea, Genius reúne a 18 entidades líderes europeas en un esfuerzo conjunto para abordar los desafíos que representan los artefactos explosivos improvisados (IED), las municiones sin detonar (UXO) y las minas terrestres, que tantas vidas se han llevado en las últimas décadas y que tanto dolor han causado.

Hasta ahora, los métodos tradicionales de detección y neutralización de estas amenazas a menudo resultan insuficientes, lo que implica riesgos significativos para la seguridad de las personas y el éxito de las operaciones. Genius cambiará esta realidad al superar las limitaciones actuales. Abordado con un enfoque integral y de alta tecnología que incluye sensores avanzados, plataformas no tripuladas e inteligencia artificial, el proyecto busca ofrecer una precisión y fiabilidad inigualables en la gestión de amenazas, al mismo tiempo que reduce los riesgos para el personal y aumenta la efectividad de las misiones.

Como coordinador del proyecto, la compañía española lidera el diseño del sistema de mando y control (C2), integrando plataformas no tripuladas, sensores y efectores, así como los sistemas de combatiente a pie. También contribuye al diseño de la arquitectura C2, los requisitos y las interfaces, asegurando la interoperabilidad y entregando un demostrador para las actividades de prueba.

El consorcio Genius lanzó oficialmente el proyecto con una reunión inicial en diciembre de 2024 y celebró su primer taller los días 28 y 29 de enero de 2025 en las instalaciones de GMV. Durante la reunión, los miembros discutieron la hoja de ruta del proyecto para superar los desafíos técnicos, así como el marco de cumplimiento ético y de seguridad, marcando el comienzo de esta ambiciosa y transformadora iniciativa. Durante los próximos 36 meses, el consorcio GENIUS trabajará en el desarrollo de soluciones destinadas a incrementar las probabilidades de detección de amenazas en entornos complejos y de alto riesgo, proporcionar sistemas de gestión de amenazas confiables y adaptables a las realidades de la guerra moderna, y reducir las falsas alarmas para mejorar la confianza y la eficiencia operativa.

Consorcio Europeo

Genius reúne a un consorcio compuesto por 18 entidades de siete Estados miembro de la UE, promoviendo la colaboración intersectorial. Destaca la participación de tres empresas españolas: GMV (coordinador), Aurea Avionics y el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación, además del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA).

El consorcio se completa con: Aalborg Universitet, Dinamarca; Airbus Defence and Space GmbH, Alemania; Applied Intelligence Analytics Limited, Irlanda; C&V Consulting, Bélgica; Eviden Germany GmbH, Alemania; Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics IAF, Alemania; HCR - CTRO, Croacia; MBDA Deutschland GmbH, Alemania; Numalis, Francia; Royal Military Academy, Bélgica; Space Applications Services, Bélgica; University of the Bundeswehr Munich, Alemania; Ulm University, Alemania; y XenomatiX, Bélgica.

La compañía tecnológica española fue seleccionada en la última convocatoria del Fondo Europeo de Defensa (EDF) para participar en ocho proyectos estratégicos, entre ellos el mencionado Genius, donde lidera como coordinador e impulsa la innovación en sistemas autónomos para la detección y neutralización de artefactos explosivos; NG-MIMA, centrado en aviónica modular integrada para plataformas militares; FMBTech, que desarrolla nuevas tecnologías para carros de combate; EMISSARY, que refuerza la conciencia situacional en el ámbito espacial; FIRES 2, destinado al desarrollo de munición de artillería de alta precisión y largo alcance; ESOCA, que mejora las capacidades de transporte aéreo estratégico; OPTIMAS, enfocado en comunicaciones láser seguras entre aeronaves y satélites; y SEACURE, que integra sistemas para la guerra submarina y la protección de infraestructuras marítimas críticas.

El Fondo Europeo de Defensa tiene como objetivo principal la cooperación en el desarrollo de tecnologías y capacidades de defensa a nivel europeo. Se centra en prioridades acordadas entre los Estados miembro, fomenta la autonomía tecnológica a través de una base industrial de defensa europea más integrada y capaz y promueve la interoperabilidad de las fuerzas armadas nacionales.