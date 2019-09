Estos son los 88 diputados que no han hecho nada

Ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso creyeron nunca en la actual legislatura. Ésta es la principal conclusión que puede extraerse del análisis del trabajo parlamentario realizado por los 350 diputados desde que el 21 de mayo se constituyesen las Cortes. Cuatro meses en los que los titulares de los 123 escaños del PSOE no se han caracterizado precisamente por estar a la cabeza en el ranking de iniciativas parlamentarias presentadas. Todo lo contrario. Como si hubiesen percibido desde el mes de mayo la hipótesis de que una nueva cita con las urnas fuera era el escenario al que estaba abocada desde su arranque esta XIII Legislatura.

Así lo dicen los números tanto en lo que se refiere al estudio individualizado de las iniciativas e intervenciones parlamentarias de cada diputado como en lo que concierne al trabajo de los grupos. En el primer frente, cabe destacar que, de los 350 diputados que integran la Cámara Baja, han sido únicamente 88 los que en estos cuatro meses no han firmado ninguna iniciativa parlamentaria y, al mismo tiempo, tampoco han protagonizado ninguna intervención en el Pleno o en las sesiones constitutivas de las comisiones. De esos 88 diputados que entregarán su acta sin haberse estrenado, un total de 83 pertenecen al grupo parlamentario socialista. Una cifra que tiene dos lecturas posibles. La primera es que el 67,4% de los diputados del PSOE –que cuenta con un total de 123 en el Congreso– no han realizado ningún tipo de trabajo parlamentario. La segunda es aún más demoledora: el 94% de los diputados que no se han estrenado en su labor durante esta legislatura son socialistas. Los otros cinco diputados que no han firmado iniciativa o intervención alguna en el Congreso pertenecen al grupo confederal de Unidas Podemos. El grupo de Pablo Iglesias tiene 42 escaños, de forma que esos cinco diputados representan el 12% de la bancada morada. El coste salarial de estos 88 diputados en estos meses supera los 1.300.000 euros.