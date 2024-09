Feijoo ve a Sánchez "acorralado" por la agenda judicial de su familia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ve a Sánchez "acorralado" por la agenda judicial de su familia y cree que "lleva tiempo acabado" y que ahora "está acabando con las instituciones y la igualdad". Ve al PSOE en una "encrucijada" y ante esto, su decisión ha sido la de hacer una "purga"· con el congreso del PSOE para "purgar a los últimos militantes que no están de acuerdo con el sanchismo".

Así opina Feijóo en una entrevista en la Radio Galega, recogida por Efe, en la que ha cedntralizado sus críticas contra la senda seguida por el Ejecutivo central.Subraya, además, la situación a la que se enfrenta el Gobierno, en medio de las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado. Según Feijóo, el presidente del Gobierno "incumplió la Constitución" al no presentar los Presupuestos y ahora no cuenta con una mayoría para seguir gobernando."Está perdiendo votaciones de forma constante y continua en el Congreso" porque no tiene "socios fiables" y bloquea en la Cámar Baja leyes que han sido aprobadas en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, analiza el líder de la oposición. "No hay un Gobierno para el país. El Gobierno está insistiendo en que hay gobierno para tiempo pero lo que están haciendo es perder el tiempo. España necesita un Gobierno, no un pasatiempo", ha zanjado. El presidente del PP ha sostenido que si no se sacan adelante las cuentas de 2025, sería la primera vez que en democracia que un Gobierno no es capaz de aprobar los presupuestos durante dos años consecutivos.

Sobre el PSOE, ha dicho que "está en una encrucijada" y va a hacer "un congreso que es el de la purga de los últimos militantes que no están de acuerdo con el 'sanchismo'". "Es un momento de que el Partido Socialista hable. Si definitivamente desfallece y se convierte en el partido de Sánchez, el señor Page -presidente de Castilla-La Mancha- y Barbón -presidente de Asturias- perderán las próximas elecciones autonómicas por no ser consecuentes con lo que dicen y con la defensa de sus ciudadanos", ha pronosticado.

Respecto a la financiación autonómica, ha reconocido que las comunidades tienen déficit de financiamiento, pero ha precisado que no se puede "repartir el dinero de todos haciendo un apartado para mantener el Gobierno de Sánchez y la Generalitat en manos del Partido Socialista". Así, ha abogado por "volver a un sistema de mayor consenso, que consiste en sentar a las comunidades autónomas, repartir el dinero entre todos, buscar más dinero para los servicios públicos, que nadie pierda con el sistema de financiación, y poner encima de la mesa y ponderar adecuadamente las cuestiones que se deben considerar como el envejecimiento, la dispersión, el número de población, el IPC o el coste de la vida".

Feijóo se ha referido también a las investigaciones abiertas a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y al hermano del presidente del Gobierno y ha asegurado que la "agenda por corrupción que circunscribe la actividad" del dirigente del Estado "supone un ambiente irrespirable en la política española". El presidente del PP ha hablado de un "acoso brutal" de Sánchez hacia los jueces, periodistas y medios de comunicación y ha sostenido que "la censura, el control y la persecución" de esos colectivos "es contraria al Estado de derecho y nunca jamás había ocurrido en España semejante disparate".

Además, ha criticado que el Gobierno siga sin reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y que España haya "intermediado" entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana para que saliese del país el líder que ganó las elecciones. "El embajador español es consciente de que se está coaccionando al vencedor legítimo de las elecciones y se presta la embajada del país para llevar a cabo un acto de presión imposible de convalidar en un régimen democrático ordinario como es el español", ha defendido.