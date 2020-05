Party Royale: El modo más divertido de la nueva actualización de Fortnite

Tras la múltiples quejas que se han ido observando durante los últimos meses sobre si Fortnite ya tenía los meses contados, que sí las actualizaciones no llevaban a nada o que sí los eventos eran lo más destacado de cada temporada; Fortnite se ha renovado y en breves llegará una actualización donde lo último que se va a poder hacer es matar al rival.

El Party Royale llega como forma de entretenimiento de los fans del battle royale como una pista de juego donde, por todo el mapa, podrás entretenerte con distintos minijuegos y manchar a tus amigos con granadas de tomate o dispararles pintura como si se tratase de un paintball.

Además los dataminers han descubierto que este nuevo modo llegará pronto y que ha llegado en vistas de los éxitos que han tenido los eventos de Travis Scott o el de Star Wars en navidad. Los jugadores en estos no trataban de boicotear a los rivales y disfrutaban del espectáculo visual que había a la hora acordada.

En este modo podremos encontrar armas no letales, cabinas de teléfono que cambien la skin del personaje, campos de fútbol, salas de cine donde volver a ver los mejores tráiler del juego así como un sinfín de desafíos que ya se han podido ver en el patio de juegos con anterioridad. Estos retos están más relacionados con saltos de parkour donde las plataformas te harán saltar igual que Mario Bros por todo el recorrido.

Nuevo MTL - Party Royale!



Party Royale es un nuevo espacio experimental y evolutivo. Dejen sus armas y materiales atrás. Planeamos hacer algunas pruebas aquí este viernes a las 9pm ET. Estas están sujetas a cambios, pero siéntanse libres de venir a verlas.#Fortnite — fortnite_actualizaciones (@Fortnite_actua) April 29, 2020

Una de las cosas más aplaudidas de lo que queda por llegar es el estilo renovado al diseño del mapa y las zonas donde están repartidas cada una de las pruebas. Si Fortnite ya era conocido por ese estilo cartoon que tenía tanto el jugador como la ambientación, en este mapa será aún más acompañando a los cines con luces de neón, los circuitos de quads o los escenarios de los conciertos que se producirán aquí, donde ya se especula que Dillon Francis, Steve Aoki o Deadmau5 podrían celebrarlos aquí.

Los más críticos del battle royale parecen haber reculado sus palabras ante todo esto ya que muchos de los videos de mejores momentos que se pueden ver en YouTube son precisamente de gente haciendo pruebas por el mapa más que batidas colosales de enemigos (que también); no obstante, la forma en que se renueva Fortnite a día de hoy se mantiene de un modo conservador y dando pasos en firme ya que los capítulos de las últimas temporadas ya no tienen el mismo gancho que aquellas otras de hace dos veranos. Por ello la alternativa de buscar modos de juegos al margen de los disparos son fenómenos atrayentes para los jugadores veteranos como para los que no son los mejores constructores del mundo. Lo que está claro es que Fortnite es para todos y está sabiendo hacer las cosas para un público más amplio.