El Six Invitational 2021 abre las inscripciones para los clasificatorios

Rainbow Six se ha convertido en uno de los videojuegos más destacados dentro del mundo de los esports. Tras la remodelación total del sistema competitivo, actualmente los equipos cuenta con muchas oportunidades de adentrarse en los deportes electrónicos a través de competiciones regionales que dan acceso a los campeonatos más importantes del mundo.

Con el paso de los años, hemos observado como este FPS crece de forma exponencial tanto en el número de jugadores como de aficionados. Sus infinitas posibilidades permiten que los jugadores profesionales se puedan lucir en las competiciones realizando jugadas imposibles que dejan con la boca abierta a los miles de seguidores.

Y no existe competición más importante que el Six Invitational de Rainbow Six. El campeonato mundial de este juego se disputa de forma anual y reúne a los mejores equipos de todas partes del mundo. Además de los clubs clasificados a través de los torneos regionales, se realizan torneos abiertos que permiten a los equipos tener la oportunidad de adentrarse en el mundo de los deportes electrónicos de una forma sin precedentes.

Ubisoft ha anunciado hace escasas horas que los plazos de inscripción para estos torneos ya se han abierto. Se realizarán un total de cuatro competiciones abiertas y regionales que se disputarán de forma online en cada una de las regiones:

APAC

Europa

Latinoamérica

Norteamérica

Esta es la quinta edición del Six Invitational de Rainbow Six, y se disputará en Europa a partir del mes de febrero de 2021. Esta competición reúne a los 20 mejores equipos del mundo y el evento se disputará de forma presencial para eliminar el factor conexión. Ya que la latencia se ha convertido en uno de los problemas más graves en las competiciones internacionales debido a los servidores.

Actualmente ya conocemos a los 16 equipos clasificados a través de los torneos regionales, estos clubs han disputado diferentes Splits y finales que les han permitido sumar puntos globales para conseguir una de las plazas para este torneo. Los equipos ya clasificados son:

BDS Esports

TSM

Cloud9

Ninjas In Pyjamas

DarkZero Esports

Team Liquid

Giants Gaming

Spacestation Gaming

Team oNe eSports

Virtus. Pro

Wildcard Gaming

FaZe Clan

Oxygen Esports

G2 Esports

MIBR

A través de estos cuatro torneos podremos conocer a los cuatro últimos equipos que consiguen una de las plazas que se reparte. Cada torneo se disputará en una de las regiones y solamente el ganador podrá conseguir el pase al campeonato mundial de Rainbow Six.

¡Ya viene el #SixInvitational 2021! Tenemos abierto el registro para los clasificatorios, así que ya os podéis apuntar.



Toda la info aquí 👇https://t.co/JB8zBnCd2g pic.twitter.com/Fm5chGzOwV — Rainbow Six España (@Rainbow6ES) December 2, 2020

El Six Invitational 2021 cuenta con uno de los premios más destacados dentro de los esports. Actualmente el límite se ha fijado en 3 millones de dólares americanos. Añadido a la cantidad inicial de 500.000 dólares, el 30% de los beneficios de Battle Pass irán directamente destinados a bote de la competición y todo el dinero sobrante se destinará a las diferentes regiones para mejorar el sistema competitivo de cada una de ella, favoreciendo de este modo el panorama competitivo.

El Six Invitational no se ha establecido únicamente como un torneo, ya que supone el arranque de un nuevo año dentro del juego. Tras la finalización de los diferentes Stages, los equipos cerrarán la temporada con un torneo que dará paso a la siguiente edición del título.