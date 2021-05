La LVP presenta la segunda edición de la Unity Cup de CS:GO

Counter Strike se ha establecido como uno de los reyes de los esports. El título de Valve ha creado durante muchos años un sistema competitivo de lo más completo que ha permitido a los equipos darse a conocer e ir mejorando poco a poco para optar a competiciones de más nivel con el objetivo de llegar a lo más alto del CS:GO.

Es cierto que es España este videojuego no ha destacado tanto en los últimos años y algunos clubes han decidido prescindir de sus modalidades debido al gran nivel que había en la región y a los eventos casi sin trascendencia. Por este motivo, la LVP presentó a principios de este año una nueva competición que permite a los mejores equipos llegar a los eventos internacionales de más prestigio en Europa.

La Unity Cup ha llegado como un nuevo torneo que ofrece a los equipos la posibilidad de acceder a la BLAST Premier de Counter Strike, uno de los torneos más importantes a nivel internacional.

La LVP ha presentado esta misma mañana una segunda edición que arrancará el próximo uno de junio. Este torneo contará con los ocho mejores clubes del panorama ibérico en un evento de cuatro días de duración con un formato de eliminación directa al mejor de tres mapas.

Con la victoria de Movistar Riders en la primera edición de este evento, los jinetes se han establecido como uno de los favoritos para llevarse esta competición, y contarán con grandes clubes que rellenarán el grupo como son:

Movistar Riders

CASE Esports

VELOXgg

X6tence

eXploit

NPLAY GtZ Bulls

SPOULDAZZ

Input Lagger

De entre estos ocho clubes, tan solo el campeón y subcampeón lograrán avanzar a la fase previa del torneo internacional que se disputará a principios del mes de julio, pero esta Unity Cup también contará con premios que se repartirán entre los mejores y el ganador se embolsará un total de 3.000 euros.

“LVP mantiene su apuesta por el CS:GO a través de la Unity Cup, la única competición en España desde la que se puede acceder al Play-In de BLAST. Invitamos a la comunidad a que disfrute y apoye el espectáculo para ver si, en esta ocasión, conseguimos tener un representante español en la gran cita internacional”, explica Jordi Soler, CEO de LVP.

La fase de Play-In contará con los dos representantes de la Unity Cup junto con seis clubes de RTP Arena, que lucharán por la plaza para el evento principal. Esta BLAST Premier Fall Showdown se disputará de forma presencial durante los meses de septiembre y octubre, y hasta el momento no se ha determinado el lugar donde se celebrará.

La BLAST Premier Spring Showdown no pudo contar con la participación de un Movistar Riders que no pudo vencer a SAW en la fase de Play-In. Este evento estuvo marcado por el dominio de G2 Esports y Gambit Esports. Ambos clubes lograron imponerse en sus respectivos cuadros para conseguir su plaza en las Spring Finals que repartirán grandes premios y las primeras plazas para los Worlds que se disputarán a finales de este año.

Para la cita, LVP contará con su habitual equipo de comentaristas: Ulises Prieto, Sergio Ferra y Eugenio “Kam1” Mongi, acompañados de Pedro “x9nium” Gómez y Luis “Pitu” Herranz. La Unity Cup tendrá como patrocinadores a Mahou Cinco Estrellas, OMEN, Intel, El Corte Inglés y Domino’s.