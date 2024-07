Absuelven a un joven acusado de una agresión sexual en un callejón en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a un joven acusado de cometer una agresión sexual en un callejón en una madrugada del mes de junio de 2022.

El tribunal no considera probada la culpabilidad del investigado porque "no existe ninguna evidencia objetiva de carácter físico traducida en las lesiones que llevaron a la víctima a acudir al médico". Solo un leve edema en el labio inferior fue la herida que refirió a los médicos y que los forenses que declararon en la sala no pudieron determinar que "tuviera nexo causal" con lo denunciado.

Para la sala el relato carece así de la "debida corroboración objetiva" y además la identificación del procesado "se realizó a través de las redes sociales de manera casual", un medio de reconocimiento que no consideran que "resulte plenamente fiable". Además aluden a que la declaración del procesado, que niega la participación en los hechos denunciados, resulta corroborada por las testificales practicadas a tres amigos y familiares, quienes dicen que le acompañaron durante aquella madrugada.

"Las horas y lugares señalados por los testigos resultan incompatibles con la presencia del acusado en el lugar y hora donde se señala cometido el delito. Tal carencia de datos de carácter objetivo impide a la Sala el dictado de un pronunciamiento condenatorio", dice la sentencia que se dicta absolutoria, aunque no es firme porque todavía cabe presentar recursos de apelación.

Los hechos

El juicio se ha celebrado en la Audiencia Provincial este mismo lunes y en él la denunciante relató, entre lágrimas, que el 5 de junio de 2022 volvía a casa, sola, de madrugada, tras salir de fiesta, y poco después de despedirse con sus amigas notó como alguien "la seguía", al echar la vista atrás vio la cara del acusado que, según su versión, la acorraló en un callejón donde le obligó a practicarle sexo oral. "Sentí mucho miedo, me bloqueé y no pude gritar", dijo ella manteniendo que, a pesar de ello, "le dije que no muchas veces". El denunciado declaró ayudado por una intérprete porque siendo natural de Marruecos, a pesar de vivir desde hace tres años en la provincia de Ourense, dijo entender "poco español" por "no haber estudiado".

Con todo, según su versión no sucedió tal agresión, ni siquiera había visto antes a la mujer.

Defendió en todo momento que había pasado la noche con sus amigos bebiendo previamente en un piso, después de fiesta y que alrededor de las 05.30 se despidieron marchándose cada uno a su respectivo domicilio. Una versión que ratificaron sus amigos asegurando que era "imposible" que alguien se hubiese separado del grupo porque "si notamos ausencia más de cinco minutos nos llamamos".