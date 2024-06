El español Disfrutar es el mejor restaurante del mundo

Emocionados, con lágrimas en los ojos y casi sin poder mencionar palabra. Así se convertían Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas en los mejores cocineros del mundo al encabezar Disfrutar el tan mediático como prestigioso listado The World’s 50 Best Restaurants, cuya gala se ha celebrado en Las Vegas. Al escuchar el nombre de su proyecto como mejor del mundo la euforia generalizada ha sido máxima y los cocineros, sí, allí estaban los tres, se han se han fundido en el abrazo más fuerte que jamás se hayan dado. Sí, gracias a su trabajo innovador y a su tesón, la cocina española vuelve a liderar la vanguardia mundial: “Buenos días España”, es lo primero que ha podido mencionar Oriol Castro galardón en mano: “Estamos muy emocionados, porque no nos esperábamos llegar hasta aquí y es un momento que vamos a recordar siempre. Quiero felicitar a todos los compañeros de oficio, porque cada uno con su negocio aporta un granito de arena para construir la gran gastronomía mundial que tenemos”. A su lado, Eduard Xatruch, recordó también a sus colegas de oficio y al equipo de Disfrutar, porque "sin ellos no somos nadie".

También, tuvo palabras para sus familias, a quienes dedicó el premio, porque “han sufrido por nosotros”. Por último, Casañas recordó que esos años en los que los tres fueron jefes de cocina de elBulli, reconocido como mejor del globo en cinco ediciones, pero, sin duda, “cuando uno vive esto en primera persona, es increíble”, prosiguió no sin antes afirmar que el de cocinero es un oficio al que tienen que dedicar horas y horas, “pero, a través de él, podemos hacer felices a las personas”. Recordemos que los tres se conocieron, se formaron y trabajaron juntos durante más de 16 años en elBulli como mano derecha de Ferran Adrià hasta el cierre del restaurante. Así que cuando el templo de Cala Montjoi fue reconocido como mejor restaurante del globo en las ediciones de 2002, 2006, 2007 y 2009 ellos formaban parte del equipo. Es la tercera ocasión que un restaurante español es reconocido como mejor del mundo, ya que El Celler de Can Roca, dirigido por los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca, lideraron el ránking en 2013 y 2015, ya que en 2018 se quedó con la segunda posición tras arrebatarle ese primer puesto Massimo Bottura con su Osteria Francescana.

Gran noche para la cocina española

Qué gran noche para la cocina española, ya que vuelve a liderar la vanguardia mundial al colocarse Disfrutar en el puesto libre que ha dejado el peruano Central, de Virgilio Martinez. Y, como número dos, Asador Etxebarri, con Víctor Arguinzoniz (Axpe, Vizcaya) al frente. Es el responsable de llevar a la cima de la gastronomía mundial la primitiva cocina de las brasas.

Dicho esto, hagamos balance. España vuelve a contar, como en la pasada edición, con tres establecimientos entre los cinco mejores del mundo, ya que además de Disfrutar y Asador Etxebarri, DiverXO (Madrid), el concepto de Dabiz Muñoz, se asienta en el cuarto escalón, uno más abajo que el año pasado, ya que el tercer puesto se lo ha arrebatado parisino Table by Bruno Verjus, mientras que en el quinto se sitúa el limeño Maido, de Mitsuharu Tsumura “Micha”, para los amigos.

En el top 10 no encontramos a ninguno de los nuestros, aunque sí que es cierto que Quique Dacosta (Dénia) ha avanzado varios puestos y del 20 se coloca en el maravilloso 14, mientras que Elkano, el templo de las brasas de Aitor Arregi deja el 22 para subir al 28. Y, entre los 50 mejores con lástima hemos de decir que nuestro país sitúa uno menos que el año pasado, es decir, de seis, pasamos a cinco tras la salida de Mugaritz. Pasa del 31 que disfrutaba hasta ahora a colocarse en el 81 y bajar 50 escalones. Y, entre los 100, nuestro país posee ocho establecimientos frente a los 10 del año pasado. Porque, con pena observamos que tanto Azurmendi, de Eneko Atxa, hasta ahora en el 81, como el restaurante de Ricard Camarena, en la pasada edición en el 96, desaparecen de la clasificación.

Lo que si sabíamos es que Enigma, el templo de Albert Adrià pega una zancada y se come varios escalones para dejar el 82 y asentarse en el 59. Sin embargo, Aponiente, el proyecto marino de Ángel León en el Puerto de Santa María baja al puesto 72, ya que el año pasado se había asentado en la 64. Una de las caídas más destacadas, como también lo ha sido la de Mugaritz, restaurante de Andoni Luis Aduriz presente en la lista desde 2005 y durante varios años en el top 10. Hemos que recordar que el año pasado el chef recibió durante la gala con el premio ICON. En esta, sin embargo, abandona el tramo de los 50 mejores, ya que se mueve del puesto 31 para adentrarse en el segundo tramo y hacerse con el 81.

Nuevas entradas

Como nueva entrada en la clasificación, destaca Wing, en Hong Kong, mientras que el premio Gin Mare Art of Hospitality, que entregó Joan Roca, se lo llevó Plénitude (París). La brasileña Jonaina Torres, de A Casa do Porco (Sao Paulo), es la mejor cocinera del globo al sustituir a Elena Reygadas, mientras que la mejor pastelera es la francesa Nina Métayer y el reconocimiento al mejor sumiller lo recogió Pablo Rivero, de Don Julio (Buenos Aires). En cuanto al premio al restaurante sostenible es para Nobelhart @Schmutzig (Berlín).

Top 10

1. Disfrutar (Barcelona. España).

2. Asador Etxebarri (Vizcaya. España).

3. Table by Bruno Verjus (París)

4. DiverXO (Madrid. España).

5. Maido (Lima)

6. Atomix (Nueva York)

7. Quintonil (México)

8. Alchemist (Dinamarca)

9. Gaggan (Bangkok)

10. Don Julio (Buenos Aires)