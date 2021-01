La toma de posesión de Joe Biden estuvo llena de Dios

Lunes

Resaca por las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias, que equipara el exilio de Puigdemont con los de los exiliados de la dictadura franquista. Le ha caído la del pulpo. Menos mal que en su defensa ha salido la lumbrera de la coportavoz de Podemos, Isa Serra, explicándonos que aunque el sufrimiento de unos y otros no sea el mismo, «el exilio es tanto para uno como para otros, porque lo dice la RAE». Gracias, Isa, chata, con defensores como tú…

Iglesias también dijo: «Me he dado cuenta de que estar en el Gobierno no es estar en el poder». Pero, hombre, Pablo, ¿acaso no sabías que el poder absoluto es para los sátrapas? En las democracias como la nuestra «la soberanía nacional reside en el pueblo, del cual emanan los poderes del Estado». Es el artículo primero de nuestra Constitución…

Bertín Osborne y Fabiola en la gala de los premios «Telva»

¿Que se separan Bertín y Fabiola? «Te lo dije –dice aquel–: ese hombre es un crápula». Una predicción de efecto retardado porque el matrimonio ha durado 20 años. «A cojón visto, macho», dice el refrán.

La pandemia está desatada. Valencia decreta el cierre total de la hostelería y muchas comunidades autónomas apuestan por adelantar el toque de queda. La que nos espera...

Martes

El Rubius se va a Andorra. No es el único «youtuber» que cambia de residencia para pagar menos impuestos. Están de millones hasta las orejas, pero lo de pagar impuestos no les va. Viva la solidaridad.

El Rubius tiene casi 30 millones de suscriptores

Miércoles

Llegan las lluvias tras «Filomena» y el Gobierno declara zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil ocho territorios: Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra. Peeero… de momento no hay compensación. Dicen que el alcalde de Madrid ha mandado al Gobierno una factura de costes brutal y que ni limpia ni quita la nieve de la ciudad para presionarlo.

Toma de posesión de Joe Biden llena de Dios. «Dios me ayude» dijo al final de su juramento sobre la Biblia; un previo «comparecemos unidos ante Dios como una sola nación, indivisibles, para llevar a cabo el traspaso pacífico de poder tal como hemos hecho a lo largo de más de dos siglos»; mención a San Agustín… Una promesa de que, como dice la Biblia, «el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría». A los norteamericanos no les acompleja hablar de Dios, sean demócratas o republicanos. El mismo Dios que los europeos no mencionan, no vaya a enfadarse el de los musulmanes. No soy creyente, pero Constantino y la Cristiandad tienen tanto que ver con nuestra Europa que me llama la atención tanta idiotez.

Jennifer Lopez

Por cierto que Jennifer Lopez, brillante como Lady Gaga, sentidísimas ambas en la ceremonia, soltó, mientras cantaba el famoso «This land is your land», «una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos». Dios de nuevo y, por primera vez en una toma de posesión presidencial, en español. Ahora, para brillo el de Ella Emhoff, la hijastra de Kamala Harris, de Miu Miu y divinísima. El icono de estilo de la era Biden la llaman.

Ella y Cole Emhoff, hijos de Kamala Harris

Volvamos a Dios… ¿Dónde andaba hoy cuando explotaba esa bombona de gas en la calle Toledo de Madrid, en un edificio perteneciente a la Virgen de la Paloma y San Pedro El Real, donde se encontraban los salones y la vivienda de los sacerdotes? Hay cuatro fallecidos: dos peatones, un feligrés que estaba tratando de revisar la caldera estropeada y el sacerdote de la parroquia. Dios escribe con renglones torcidos.

La vicepresidenta Calvo corrige al vicepresidente Iglesias: «España es una democracia. Viajas o te vas, pero no te exilias». ¿Te has enterado, Pablo, bonito?

Jueves

Pero, ¿cuántos políticos se han vacunado por la cara? Consejeros de sanidad, alcaldes, diputados provinciales… Lo de menos es de qué partido son y de qué ciudad. Lo más escandaloso es que parece que algunos van a continuar en su cargo después de quitarles la vacuna a quienes les correspondía ponérsela en su lugar.

Viernes

En el día de los peores datos desde que la pandemia por coronavirus se rebeló, AstraZeneca nos informa de que reducirá el reparto de vacunas a la UE , Reino Unido asegura que la nueva cepa es un 30 por ciento más mortal y Sanidad reporta 42.885 nuevos contagios y 400 muertos en las últimas 24 horas. Madrid adelanta el cierre de la hostelería y comercios a las 21 horas, prohíbe reuniones de no convivientes en las casas y reduce las de los bares de seis a cuatro… ¿Es viernes 22 o viernes 13?