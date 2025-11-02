La Reina Sofía, 87 años de serenidad, dedicación y lealtad

La Reina Sofía, cuyo nombre completo es Sofía Margarita Victoria Federica de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, nació el 2 de noviembre de 1938 en el Palacio de Psykhikó, cerca de Atenas. Cumple este 2 de noviembre 87 años y lo hace con la serenidad intacta, fiel a los valores que han guiado su vida y con el deseo de compartir este día de forma discreta, rodeada del afecto de su familia.

Bisnieta, nieta, hija, esposa y madre de Reyes

Hija primogénita de los reyes de Grecia Pablo I y Federica, pertenece a una de las Casas Reales más antiguas de Europa. Es bisnieta, nieta, hija, esposa y madre de Reyes y ha sido la Reina de España durante 39 años. En la actualidad, la madre de Felipe VI continúa demostrando su compromiso con la Corona y su confianza en el futuro.

La Reina Sofía en su viaje a Washington. Gtres

Este 2025 ha tenido un significado especial con el anuncio de la decisión de Felipe VI de concederle el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, un gesto con el que reconoce públicamente "su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona". Se trata de una distinción de enorme relevancia que, hasta ese momento, solo habían recibido cuatro mujeres: tres reinas por derecho propio -Isabel II del Reino Unido, Beatriz de los Países Bajos y Margarita de Dinamarca- y la princesa de Asturias.

Tributo de gratitud

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 21 de noviembre en el Palacio Real, el mismo día en el que se celebrará el 50º aniversario de la restauración monárquica y la vuelta de la democracia a España. En este acto conmemorativo también serán condecoradas figuras clave de la Transición como el expresidente del Gobierno, Felipe González, y Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón, padres de la Constitución.

Los Reyes de España, Felipe Vi y Letizia Ortíz junto con Reina Sofía, en la recepción ofrecida a las autoridades de las Islas Baleares y a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent. Alberto R. Roldán La Razón

El 19 de junio de 2014, durante su proclamación como Rey ante las Cortes Generales, Felipe VI expresó la admiración que ahora envuelve el Toisón: "Me permitirán también, Señorías, que agradezca a mi madre, la Reina Sofía, toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles. Su dedicación y lealtad al Rey Juan Carlos, su dignidad y sentido de la responsabilidad, son un ejemplo que merece un emocionado tributo de gratitud que hoy -como hijo y como Rey- quiero dedicarle". El hemiciclo rompió en aplausos a Doña Sofía, que respondió emocionada desde la tribuna de honor con un beso al aire.

Felipe VI proclamado Rey de España por las Cortes Generales larazon

La Reina Sofía, profundamente querida y arropada por los españoles, agradece cada muestra de afecto y se mantiene firme en su voluntad de seguir activa y comprometida con su labor. Su agenda, con especial dedicación a la cultura, la música y el medio ambiente, es testigo de su energía incansable. El jueves 30 de octubre se desplazó a la Embajada de Tailandia para firmar en el libro de condolencias por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Sirikit de Tailandia.

La Reina Sofía en la Embajada de Tailandia Gtres

La de hoy será una celebración discreta e íntima en el Palacio de la Zarzuela, marcada por la delicada salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia. Seguramente contará con la visita de algunos de sus sobrinos, hijos de la Infanta Pilar y de la Infanta Margarita, con los que mantiene una relación muy cordial.