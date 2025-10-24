La Reina Sofía vuelve a Oviedo con un elegante traje joya y demuestra su complicidad con Letizia

Oviedo ha vuelto a recibir a la Familia Real con el cariño habitual en la gran cita de los Premios Princesa de Asturias, y entre los miembros de la familia, la Reina Sofíaha destacado por su serenidad, su porte y su elegancia atemporal. A sus 86 años, la madre del Rey Felipe VI ha vuelto a dejar claro que el estilo no entiende de edad, y que la sobriedad puede ser sinónimo de distinción.

Para la ocasión, la Reina emérita ha elegido un traje de chaqueta en tono marfil, compuesto por una chaqueta bordada con hilo dorado y perlas en el cuello y los puños, y pantalón recto del mismo tejido. Un conjunto clásico pero lleno de matices, que refleja a la perfección su personalidad discreta y su gusto por los detalles.

Un look lleno de simbolismo y complicidad

El tono claro del conjunto resalta su luminosidad y transmite una imagen de armonía, elegancia y respeto hacia el protocolo, a la vez que permite a la Reina Sofía mantener su sello propio dentro del conjunto de la Familia Real. En esta edición, además, ha protagonizado varios gestos de complicidad con la Reina Letizia, intercambiando sonrisas y miradas cercanas a su llegada al Teatro Campoamor.

El look de la Reina Sofía. Gtres

Una imagen de unión institucional y familiar que no ha pasado desapercibida y que ha sido muy aplaudida por el público presente en Oviedo. Ambas reinas, de estilos diferentes pero complementarios —Letizia con un vestido negro de gasa y Sofía con su inconfundible traje bordado—, han mostrado una vez más la solidez de la imagen de la monarquía en uno de los eventos más relevantes del año.

Accesorios clásicos y una elegancia eterna

Fiel a su estilo, la Reina Sofía ha acompañado el conjunto con un collar de perlas, pendientes a juego y un bolso de mano en tono champán, además de unos zapatos discretos en color beige. Cada uno de los elementos refuerza esa elegancia clásica y atemporal que la caracteriza, combinando la sobriedad con la sofisticación sin esfuerzo.

La Reina Sofía. Gtres

Su peinado, un brushing con volumen y ondas suaves, y un maquillaje natural, han completado un look perfecto para una jornada marcada por la emoción y el reencuentro familiar.

Con esta aparición, la Reina Sofía vuelve a demostrar que su presencia sigue siendo esencial en los grandes actos de la Casa Real. Su serenidad, su porte y su elegancia innata han vuelto a conquistar Oviedo, convirtiéndola, una vez más, en el mejor ejemplo de estilo y saber estar.