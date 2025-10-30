La Reina Sofía firma el libro de condolencias de la Reina Sirikit de Tailandia tras su muerte

Tailandia está de luto. El pasado viernes 24 de octubre falleció en Bangkok a los 93 años la Reina Madre Sirikit Kitiyakar. Con su muerte se cierra una de los capítulos más interesantes de las monarquías asiáticas contemporáneas.

Las condolencias de la Reina Sofía

La Reina Sofía ha reaparecido esta mañana en la Embajada de Tailandia y ha firmado el libro de condolencias por la muerte de la Reina Sirikit, mostrando sus respetos tras el fallecimiento de la soberana.

La Reina Sofía en la Embajada de Tailandia Gtres

De riguroso luto y en solitario, la madre de Don Felipe VI ha cumplido con sus compromisos institucionales en representación de la Casa Real española. El acto ha estado marcado por la solemnidad de las circunstancias. A su llegada a la Embajada, la Reina ha saludado a los allí presentes.

El fin de una era

Con la muerte de la Reina Madre Sirikit Kitiyakar llega el final de una era. La soberana luchó durante seis décadas por el desarrollo del mundo rural, apoyando la artesanía local y la conservación medioambiental. Su Majestad era muy querida en Tailandia y su pérdida ha supuesto un duro golpe para la nación. La Reina pasó a la historia por ser símbolo de unidad y compromiso.

La Reina Sirikit llevaba ingresada en el Hospital Chulalongkorn de Bangkok desde 2019. Tras su fallecimiento, el Rey Vajiralongkorn ha decretado un año de luto en Tailandia y funerales de Estado en el Gran Palacio de Bangkok, donde miles de fieles depositan flores de jazmín, su favorita, en homenaje a Sirikit.