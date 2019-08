El desnudo de Amaia: así ha burlado la censura de Instagram

Amaia ha una misteriosa fotografía de ella misma, totalmente desnuda, que podría ser otro pequeño adelanto de su próximo videoclip. La cantante lleva algunos días compartiendo una serie de imágenes en las que aparece sin ropa y manchada con una sustancia barrosa de color azul. Y esta, es precisamente la clave de que Instagram haya pasado por alto sus posados. La red social es bien conocida por eliminar aquellas publicaciones en las que aparecen los pezones femeninos. ¿El problema para los censores? Que esta vez no se distinguen del todo, ya que están embadurnados con el pigmento coloreado.

Así aparece Amaia en las imágenes que promocionan el que será su primer disco, bautizado “Pero no pasa nada”, una frase muy recurrente en el vocabulario de la pamplonica. En la última ha querido mostrarnos un desnudo de espaldas. “El culo de España” han comentado algunos de sus seguidores elogiando la figura de la cantante, pero también ha habido otros que han querido resaltar su enorme “valentía” con “olés” y elevándola a la categoría de “diva” o “reina” con mayúsculas.

Como ya sucedió con India Martínez y sus hermanas, bautizadas como las Kardashian españolas, la publicación no ha quedado exenta de comentarios negativos. “Pues si que empieza pronto a desnudarse, a falta de "Interviú", bueno es Instagram. Pero ¿que otra cosa puede hacer la pobrecilla? Pues dar el cante, que lo que es cantar...”, escribió un usuario. No dista demasiado del comentario que recibió ayer la cantante cordobesa: “Pensaba que te dedicabas a cantar, no a hacer lo mismo que las tontas sin cerebro”. Podría haberse quedado ahí, pero la intérprete de "La gitana" quiso darle de su propia medicina.​ “Perdone usted, con foto de perfil sin camiseta, en vacaciones no canto, me pongo el bikini como todo el mundo”, contestó en un comentario que muy aplaudido por sus seguidores y que se ha viralizado a través de las redes sociales. Al contrario que ella, Amaia ha decidido no pronunciarse por el momento y dejar las cosas tal cual están.