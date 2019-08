​El polémico regreso de “Bigote” Arrocet a España

“Bigote” Arrocet ha decidido regresar a España después de casi dos meses alejado de María Teresa Campos. Por su parte, la periodista decidió no acudir al debut como diseñador de su novio y, según informó LA RAZÓN , a él esto no le habría hecho ninguna gracia. Además, “parece ser que existía un mar de fondo, que habían tenido una pequeña pelea, realmente, por una tontería, pero estaban enfadados”, tal y como explicaron fuentes cercanas a la pareja.

A los pocos días de presentar su colección, el cantante voló hasta Chile para estar al lado de su hija Gabriela, cuya madre y primera esposa de Arrocet, Gabriela Velasco, había fallecido dos semanas antes. La Campos no fue al entierro en Chile y Arrocet se perdió el 78 cumpleaños de ella en España. Hasta ahora, no parecía que fuera a haber final feliz para ambos.

No obstante, “Bigote” ha aterrizado ya en suelo español y, según algunos medios de comunicación, ha negado fervientemente cualquier rumor de ruptura. Así lo apunta el periodista Jesús Manuel Ruiz: “Edmundo vuelve a Madrid este jueves día 8 de agosto y se va para Málaga el sábado junto a Teresa”. Allí, la pareja ha accedido a hacerse un reportaje fotográfico paseando juntos (como ya hicieron en 2018) para acallar los rumores: “Está previsto que haya un paseo para contrarrestar las informaciones que algunos manejamos, será el domingo por la Plaza de los Naranjos”.

La pareja comenzó a salir hace cinco años y, desde entonces, “Bigote” ha realizado varios viajes a Chile y Buenos Aires. Para Terelu Campos “hay determinadas parejas que siempre están en el punto de mira”. “Yo no voy a hablar de lo que ha ido a hacer Edmundo a Chile, eso le pertenece a su intimidad, no de la mía”, dijo. Además, restó importancia al hecho de que su madre no acudiera al desfile de moda que organizó Bigote: “En ningún momento se ha ido Edmundo enfadado. Que no fuera María Teresa a su desfile a él le parece lo más normal”.