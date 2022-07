Íñigo Onieva y Mar Torres, pillados juntos en Ibiza

El mes de julio ya casi se encuentra en su ecuador y miles de personas disfrutan de sus vacaciones de verano, a ser posible en una zona de costa donde se pueda escapar de la sofocante ola de calor que está achicharrando España. No es ningún secreto que muchos rostros conocidos del país eligen Ibiza para pasar allí su merecido descanso estival, y Mar Torres, la expareja de Felipe Juan Froilán; e Íñigo Onieva, novio de Tamara Falcó, forman parte de este selecto grupo. Lo que pocos conocían es que han estado juntos mientras gozaban de los placeres que ofrece la isla balear.

Una vez más, han sido las redes sociales quienes ha dejado buena muestra de que entre ellos existe una relación más cordial de lo que podía pensar. Los dos han publicado imágenes de unos platos de paella servidos en Es Torrent, un conocido restaurante de Ibiza que frecuentan los famosos y la gente más VIP. Aunque ni Íñigo Onieva ni Mar Torres han querido fotografiarse mutuamente, no cabe duda de que han compartido la misma mesa del local, a la que también se han unido más personas del grupo de amigos que parecen haber formado.

Mar Torres e Íñigo Onieva comen juntos en Ibiza FOTO: Mar Torres e Íñigo Onieva Instagram

Pero la cosa no acaba ahí, y es que Mar Torres e Íñigo Onieva también han estado juntos en una de las lujosas villas que pueden encontrarse por Ibiza. Los dos han publicado imágenes de los exteriores de la misma, y aunque han tomado las fotografías desde perspectivas diferentes, una vez más queda claro que se trata del mismo lugar. Es más, la murciana ha escrito sobre la instantánea: “Desde el otro lado”. Por su parte, el novio de Tamara Falcó ha añadido: “Island office”, por lo que se intuye que ha tenido que llevarse algo de trabajo a sus paradisíacas vacaciones.

Íñigo Onieva y Mar Torres, juntos en la misma villa de Ibiza FOTO: Íñigo Onieva y Mar Torres Instagram

Aunque Mar Torres suele frecuentar Lula Club, la discoteca que Íñigo Onieva regenta en pleno centro de Madrid, la opinión pública desconocía que entre ellos existe tan buena relación que incluso se han ido juntos de vacaciones. De hecho, ambos se siguen en sus respectivas cuentas de Instagram, aunque no ocurre lo mismo en el caso de Tamara Falcó, que no ha dado “follow” a la ex de Felipe Juan Froilán. ¿No se la habrá presentado su pareja?