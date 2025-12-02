Lola Lolita, víctima de “acoso” por una broma pesada de otro creador de contenido

A muchos les seduce la fama y luchan por conseguir estar en la mente de una horda de fans, hasta que se dan cuenta de que es una moneda de dos caras. Sí se puede disfrutar mucho de la parte positiva, pero también hay que renunciar a mucho en su faceta negativa. Algo que ha descubierto ya Lola Lolita, una de las creadoras de contenido más populares de nuestro país, que ya ha protagonizado numerosas polémicas. Pero la última la sitúa a ella como víctima, como así ha denunciado ella misma en un vídeo publicado a través de sus redes sociales, donde condena lo que le ha hecho otro creador de contenido.

La influencer ha querido sincerarse con sus millones de seguidores tras sentirse humillada por un compañero de profesión viral. Un suceso que no se ha producido en los escenarios habituales, en las plataformas virtuales, aprovechándose del anonimato, como suelen hacer casi todos los ‘haters’. Esta vez el escenario ha sido un avión que cubría la distancia entre Madrid y Gran Canaria. En pleno vuelo vivió una situación muy incómoda, pero el asunto se convirtió en inaceptable cuando tomaron tierra y llegaron al aeropuerto.

La denuncia de Lola Lolita tras lo sufrido en el aeropuerto

La influencer se encontraba de viaje con su nuevo novio, Alonso López, piloto de motociclismo del que ya habló LA RAZÓN en su momento. Han tratado en todo momento ser discretos en su romance, pero ya dieron por cierto los rumores, de ahí que ya no se escondan tanto. Pero no le sentó nada bien a ella cuando un joven se le acercó en pleno vuelo mientras ella estaba durmiendo. Le acusa de acosarla: “Me despertó un chico para pedirme una foto y me iba grabando sin que yo lo supiese”, comienza a alertar de que la situación desde el principio no era normal y se alejaba de la buena educación. Aun así, dijo sí y se hicieron la foto.

Pero cuando el avión llegó a su destino, en el aeropuerto, tras desembarcar, llegó la situación que terminó por crisparle los nervios. Una por la que incluso asegura que va a emprender acciones legales, pues se ha sentido humillada por otro creador de contenido, que quería ganar likes a su costa de muy malas formas: “Al bajar del vuelo me viene un tío a vacilarme mientras me grababa a escondidas, sin avisarme, sin mi consentimiento, para luego publicarlo”. Algo que supuestamente era una broma y que después se pudo ver en TikTok.

En el vídeo el joven se acercaba a la influencer y le tendía la mano a la vez que le informaba de que “con esta mano me masturbo”. Una sentencia de muy mal gusto que para Lola Lolita es una forma de “acoso”, de ahí que haya decidido denunciarlo públicamente y estudia también la posibilidad de hacerlo en los tribunales. “Una cosa es que yo te conozca, que seamos amigos, y puedas cogerme la confianza de hacerme una broma, pero no te conozco de nada y me estás grabando en mi casa, sin mi consenciente, sin mi permiso y luego lo publicas”.

Lola Lolita tiene claro que sufrió un episodio machista: “¿Crees que se atreverían a hacérselo a un tío? Lo hacen porque, por norma, nos solemos quedar en shock y lo utilizan para ridiculizarte”. Un suceso que le ha molestado mucho y que califica de “asqueroso”. Es por eso que pide a todos sus seguidores conciencia, que no normalicen esta actitud y que denuncien a aquellos que lo hagan en redes sociales: “El día de mañana se lo harán a tu amiga, a tu hermana, a tu madre: ¿Te parecerá igual de gracioso? Basta ya de que los nombres nos humilles y nos ridiculicen”, sentencia la influencer, que advertía: “Espero que cuando tome acciones legales también os haga gracia”.