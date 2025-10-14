Lola Lolita y el piloto Alonso López, pillados en Maldivas, confirman su idilio secreto

Los rumores ya apuntaban a que algo se traía entre manos Lola Lolita. Sus seguidores no le pasan ni una y cada publicación que comparte con ellos en sus plataformas virtuales son analizadas con lupa. Es por eso que ya sabían que estaba iniciando un nuevo romance del que no estaba dando cuenta con ellos, así como quién podría tratarse su nueva ilusión. A través de un amplio seguimiento e investigación, se le ha situado en el centro del corazón del piloto de motociclismo Alonso López. Algo que, finalmente, se han visto obligados a confirmar.

Las pruebas y evidencias que se habían dejado por el camino no dejaba mucho margen a la imaginación. Todo apuntaba a que la influencer había encontrado de nuevo el amor, tan solo unas semanas después de anunciar su ruptura con Isaac Ibelky. Años de una historia de amor que no logró superar los obstáculos y que el pasado mes de diciembre llegó a su fin. Pero en enero las pistas apuntaban a un nuevo idilio, uno secreto, que hasta ahora no ha tenido confirmación oficial, pasados diez meses.

Lola Lolita y Alonso López confirman su relación

La influencer ha estado diez meses jugando al despiste con sus seguidores. No lo ha compartido todo de su día a día, pues no ha querido rendir cuentas sobre los sentimientos que estaban naciendo en ella por un nuevo amor, el cual ha permanecido casi un año a la sombra. Eso sí, también entre rumores. Y es que fue en enero cuando comenzaron a surgir las primeras fotografías de ambos juntos, haciendo sospechar que algo había más allá de mera amistad. Y es que no pasaba desapercibido que él se fuese de vacaciones con la familia de ella a Santa Pola, por ejemplo.

Pero ahora un nuevo viaje ha dejado al descubierto su idilio. La relación ha sido al fin confirmada por los protagonistas a través de las redes sociales, donde se han ido cociendo los rumores a fuego lento y han terminado por estallar a modo de bomba. No les ha quedado más remedio. Su viaje a Maldivas hacía sospechar, pero las fotos en la misma playa, pero sin compartir escenario, era la gota que colmaba el vaso.

Lola Lolita y Alonso López Instagram

Al ver que no habían logrado engañar a sus fans, finalmente decidieron posar juntos por primera vez, confirmando su felicidad. Y eso que el piloto antes del lío dejó un comentario en una imagen de su amada diciendo “ojalá estar ahí”. Lo estaba, después los fans lo descubrieron y finalmente despejaron todas las dudas.

No ha sido la única, una vez desvelado el misterio de quién era el novio secreto, ya se podía presumir de él abiertamente. Al menos no ocultarlo a sus seguidores como hasta ahora. Es por eso que relajó el hermetismo que acostumbraban y publicaron en los stories de su perfil un vídeo de ambos buceando en las profundidades de las Maldivas. Como banda sonora, una canción romántica, ‘Fall in love again and again’, de Charlie XCX.