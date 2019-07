Los pezones de Terelu y Alejandro Sanz

Aunque ya sabéis que yo soy muy del ¡HOLA!, hoy estoy a tope con Lecturas. Ha sido tener la revista en mis manos y saber que hoy me iba a costar salir de ahí. El titular es glorioso. Transcribo tal cual porque no quiero que se pierda la esencia, el mensaje, la poesía. Ahí va:

Terelu enseña su nuevo cuerpo en bañador

“Alejandro Sanz quiere regalarme mis nuevos pezones”

Mira, páramelo todo. Alejandro Sanz, nuestro Alejandro Sanz (para mí siempre será el del corazón partío, cosita) le quiere regalar a Terelu (nuestra Terelu) sus nuevos pezones. Un segundo, que pido dos vermús de golpe y sigo.

Lo que os contaba. En realidad la noticia es que Terelu está muy recuperada, a la vista está, de la doble masectomía a la que se ha sometido. Notición. Pero mira, soy tan superficial que a mí me ha fascinado el titular. Y me está costando pasar a los siguientes temitas. También es verdad que es que esta semana las revistas del corazón vienen flojillas. Ya no hay veranos como los de antes, cuando la nieta de Franco se iba en yate y se le moría una hijastra, o el advenimiento anual de la Duquesa de Alba en la playa con sombrerito y aristocrática lorza. Cosas así. Que no digo yo que tenga que morir nadie, pero hombre, dadnos un poco de vidilla. Que es que esta semana la cosa está muy sosa. Con deciros que la portada de ¡HOLA!, mi revista de cabecera, lleva a Anita Boyer y a Sandra Gago de boda, os lo digo todo.

De esa portada, de la del ¡HOLA!, yo hoy saco en claro dos cosas: que los lunares están de moda en todos sus tamaños y que Ana Boyer tiene la cabeza rara. En mi afán de investigación he buscado fotos de Miguel Boyer de joven y, tate, lo he entendido todo. Ya puedo pasar a otra cosa.

Louis Ducruet se ha casado en Mónaco. ¿Que quién es Louis Ducruet? De verdad, os lo tengo que explicar todo. ¿No hemos hablado ya aquí de uno de mis affaires favoritos de la vida? ¿El de Daniel Ducruet (atención, pista) con una cabaretera en una piscina mientras estaba casado con Estefanía de Mónaco? No me digáis que no es muy destape de los setenta, Alfredo Landa y los bingueros. Pues Louis es el hijo. De Daniel y Estefanía, no de Daniel y la cabaretera. Primo hermano de Carlota y demás camada. Nietos todos de la difunta Grace, que puso el listón muy alto en lo que a decesos de celebritys se refiere. Aunque un momento, han encontrado a una influencer instagramera, de nombre Ekaterina Karaglanova, muerta en una maleta. No es Grace Kelly, pero como muerte pinturera es más que aceptable. Retomo que me lío. Louis Ducruet se ha casado por todo lo alto en la catedral de Mónaco y hasta aquí nos interesa la noticia.

Debajo del bodorrio me aparece Rocío Cusset (hola, google, te necesito) que es la sensación del verano. Vale, que es la hija de Mariló Montero y de Carlos Herrera y es modelo. Bien. Impresionada me hallo. Y justitito al lado, Paulina Villalonga, hija de Adriana Abascal, exmujer de Juan Villalonga, expresidente de telefónica... Mira, yo cuando tengo que dar tantos datos para saber quién es alguien, pierdo un poco el interés. ¿No podríamos poner una regla, y respetarla, de que en la portada de ¡HOLA! solo salga gente que no necesite de otros nombres para saber quiénes son? Es que la portada de esta semana es toda de hijosde: la hija de la Preysler, el hijo de Estefanía de Mónaco, la hija de Mariló Montero, la hija del expresidente de telefónica... Voy a releer a ver si es que es un especial retoños y yo no me estoy enterando de nada por mi obsesión con los nuevos pezones de Terelu, que no consigo quitármelos de la cabeza. ¿Los pedirá limoneros? ¿redonditos y sonrosados? ¿Tipo galleta maría con doble tueste? No, no es especial retoños. Es normal.

Vuelvo a Lecturas porque Toñi Moreno desvela que va a ser mamá de una niña que se llamará Lola. Pues muy bien, oye.

Y Paz Padilla está muy preocupada por la salud de su marido. Lo normal. Se le ve en la foto bastante pochita, sí.

Es curioso que hoy las portadas de las revistas, aparte de ser un torro que me ha costado un poco leerlas sin quedarme dormida (bendito vermú, benditas aceitunas y bendito el pesado de la guitarrica cantando el “fuera de mí” en mi oreja) han estado temáticas: ¡HOLA! con los hijos de gente que hace cosas y, Lecturas, a tope con la salud.

A ver si la semana que viene estamos un poco más finos. Famosos, desde aquí un llamamiento, no nos relajemos porque sea verano. Que nosotros estamos aquí y esperamos mucho de vosotros. Os debéis a vuestro público. Queremos rupturas, queremos romance, queremos fiestas, accidentes (no hace falta que sea grave)... Queremos salseo. Un salseo fresquito y veraniego. Un respeto, por favor.