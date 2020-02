La ciudad inglesa de Shropshire debe ser urgentemente desalojada tras quedar inundada

Las imágenes que llegan desde Reino Unido son realmente impactantes. Debido a las continuas lluvias de las últimas semanas, muchos ríos se han desbordado. Es el caso del río Severn, donde las barreras que separan el caudal de la ciudad se vieron superadas por la creciente del río. Ante esta alerta, las autoridades solicitaron de inmediato el desalojo de la zona. Los residentes tuvieron que abandonar su propiedad y sus negocios lo antes posible.

Publicidad

Una catástrofe meteorológica que no ha logrado atraer la atención del primer ministro Boris Johnson, ampliamente votado por esta población. Johnson aún no ha visitado las regiones afectadas.

Hoy, la policía instó a los residentes afectados por las inundaciones a evacuar sus hogares ‘inmediatamente’ después de que las barreras fueran retrasadas en la ciudad histórica de Shropshire. De momento, las barreras, levantadas a raíz de la tormenta Dennis, están logrando aguantar, aunque no se espera que lo hagan por mucho tiempo más. Como consecuencia, muchas áreas residenciales se han convertido en áreas devastadas.

Además, la situación no parece que vaya a mejorar en los próximos días, ya que las lluvias continuaran a lo largo de todo el país. Según la Agencia de Medio Ambiente del país, se espera que el río Severn alcance su nivel más alto jamás registrado.

Sobre la evacuación, un portavoz de la policía de West Mercia tuiteó hoy: `` Actualmente estamos llevando a cabo una evacuación inmediata en Ironbridge debido a que las barreras temporales se están destrozando." Los bomberos fueron trasladados a la ciudad para evacuar a los residentes, con paramédicos en el lugar para ayudar a los vulnerables y los ancianos. Los trabajadores de emergencia también trataron en vano de bombear agua de inundación de vuelta al Severn.

Publicidad

También resulta polémico la medida adoptada por el gobierno para tratar de indemnizar a las víctimas. Apenas 500 libras de compensación que no cubren prácticamente los destrozos causados por el temporal.

En Bewdley, se rescataba a los habitantes angustiados, ya que sus propiedades se ven afectadas por las inundaciones. Una pareja con su hija que estaba atrapada dentro de su casa salió con botes de rescate. La madre afirmó que “Boris Johnson ha elegido no hablar, no ofrecer nada, es como si fuera un adorno vacío. Me pregunto si esto sería Downing Street, cerca del río, si hubieran hecho lo mismo para evitarlo”.

Publicidad

Se pronostican inundaciones continuas en los próximos días, con Inglaterra habiendo visto más del 200 por ciento de su precipitación promedio de febrero. “La situación actual en Shrewsbury es en gran medida un evento único en una generación”, afirman desde las agencias meteorológicas.

Hubo otras 102 advertencias de inundación y 146 alertas de inundación que se extendieron desde el Distrito de los Lagos hasta la costa sur, con fuertes concentraciones en el noreste y el suroeste. Muchas ciudades a lo largo del río Severn también estaban en riesgo.