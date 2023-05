Mujeres demandan a la hermandad de una universidad por admitir a una mujer trans que las mira mientras se desnudan

Un grupo de mujeres de la hermandad Kappa Kappa Gamma (KKG) ha demandando a la Universidad de Wyoming por admitir a una mujer transgénero en su grupo. Artemis Langford, de 21 años, fue aceptado en KKG tras una votación que se llevó a cabo después de que éste presentara un formulario de admisión en el pasado mes de septiembre.

“Me siento muy contento de estar en un lugar que creo que no solo comparte mis valores, sino de estar en una hermandad de mujeres increíbles que quieren hacer historia”, aseguró Langford a The Branding Iron, una publicación local donde también trabaja como colaborador, durante una entrevista el año pasado. “Quieren romper el techo de cristal, son pioneras, sabes, y ciertamente siento eso como su primer miembro trans, al menos en el capítulo de la historia de Wyoming”.

Como miembro de KKG, a Langford, que mide 1,88 metros y pesa aproximadamente 118 kilos, se le permite vivir en la casa de la hermandad con capacidad para 50 mujeres. Aunque actualmente vive fuera de aquí, está previsto que se traslade a la residencia dentro de un año, donde tendría acceso a las duchas compartidas.

Las puertas de las duchas comunes no tienen cerrojo, y el baño principal, situado en el segundo piso, no está equipado con un vestuario privado, informa Cowboy State Daily. Aunque Langford reside en otro lugar en este momento, las mujeres alegan que Langford se sienta a menudo en el área común del segundo piso, observándolas.

“Un varón humano adulto no se convierte en mujer solo con decir a los demás que tiene una ‘identidad de género’ femenina y comportarse de la manera que él cree que es estereotípicamente femenina”, indica la demanda legal presentada este lunes en el Tribunal de Distritode Wyoming.

“El Consejo de la Fraternidad ha traicionado el propósito central y la misión de Kappa Kappa Gamma al mezclar la experiencia de ser mujer con la experiencia de los hombres que actúan los comportamientos generalmente asociados con las mujeres”, agrega el documento.

Las siete mujeres anónimas, todas las cuales son miembros en este momento o lo fueron de la sección de esta hermandad de la Universidad de Wyoming (UW), presentaron la demanda el pasado 27 de marzo contra la hermandad y su presidenta, Mary Pat Rooney. En los documentos legales se hace referencia a Langdon con el seudónimo “Terry Smith”, y utiliza pronombres masculinos para referirse a él.

Las demandantes solicitan que el tribunal anule la pertenencia de Langford a KKG. Los documentos judiciales revelan que las jóvenes alegan que Langford las espiaba como un 'voyeur' cuando se desnudaban y, al menos en una ocasión, tuvo una erección visible mientras lo hacía.

“Una miembro de la hermandad iba por el pasillo para ducharse, envuelta en una toalla … Sintió una presencia incómoda, se volvió y vio al señor Smith mirándola en silencio”, dice el documento judicial.

“Mientras observaba a las miembros entrar en la casa de la hermandad, tuvo una erección visible a través de sus leggings”, agrega la demanda. “Otras veces, se ponía una almohada en el regazo”, explica.

La denuncia añade que Langford está “sexualmente interesado en las mujeres”, como lo demuestra su perfil de Tinder “a través del cual intenta conocer mujeres”. Se alega además que Langford tomó fotografías de las mujeres mientras estaba en una fiesta de pijamas de la hermandad, donde también se dice que realizó comentarios inapropiados.

“Smith hizo repetidas preguntas a las mujeres sobre la apariencia de las vaginas, el tamaño de sujetador, si estaban considerando reducciones de pecho y métodos anticonceptivos”, alega la denuncia. Langford “se suponía que” debía abandonar la fiesta de pijamas a las 10 de la noche, pero no lo hizo, diciendo que tenía la intención de irse cuando las mujeres se durmieran.

Ya sobre las 11 de la noche, Langford finalmente salió de la residencia a la medianoche para regresar a la mañana siguiente. En ese momento, se afirma que Langford permaneció en silencio en un rincón de la habitación mientras observaba cómo otras mujeres se cambiaban la ropa de dormir.

La demanda también destacó un incidente perturbador en el que se vio envuelta una de las mujeres mientras se cambiaba de ropa. Sin saber que Langford había regresado a la hermandad, se puso de espaldas a las otras mujeres y se quitó la camisa. La mujer, que no llevaba sujetador, se volvió para descubrir a Langford mirándola fijamente tras haberse puesto una camisa limpia.

Algunas de las miembros de KKG explicaron más tarde a esta mujer que Langford parecía excitado sexualmente durante este incidente. Al parecer, Langford estaba de pie con “las manos sobre sus genitales”, y desde entonces ha interrogado repetidamente a la mujer sobre sus “vínculos románticos”.

Y es que, aunque Langford necesitó en su momento la mayoría de votos para ser admitido en KKG, no todas las mujeres están satisfechas con la decisión que se tomó.