Un dron ruso penetra el espacio aéreo de Lituania

La ministra de Defensa de Lituania, Dovile Sakaliene, ha confirmado este jueves la entrada de un dron ruso, procedente de Bielorrusia, en el espacio aéreo del país báltico, que se ha estrellado por sí solo, y ha negado indicios de que haya sido un hecho "intencional". Así informó EuropaPress.

"Podemos confirmar que el dron 'Gerbera' ha entrado hoy en el espacio aéreo lituano procedente de Bielorrusia", ha asegurado en unas declaraciones difundidas por su cartera a través de la red social X. Con todo, la responsable de la cartera ministerial ha afirmado que "por el momento, no hay indicios de que fuera intencionado, pero el incidente se investigará a fondo".

Pese a ello, Sakaliene ha hecho referencia a los ejercicios militares conjuntos de Rusia y Bielorrusia conocidos como Zapad, que tendrán lugar en otoño. Ante la proximidad de los mismos, ha declarado, "estamos preparados para cualquier provocación".

Paralelamente, el portavoz de las Fuerzas Armadas lituanas, Gintautas Ciunis, ha señalado también que el dron "no suponía ninguna amenaza", aunque ha reconocido desconocer cuál era el propósito del proyectil en declaraciones a la radiotelevisión pública lituana, LRT, que ha precisado que el objeto entró en el espacio aéreo lituano alrededor del mediodía y se estrelló apenas tres minutos después de ser detectado.

Aterrizó cerca de un puesto cerrado en la localidad de Sumskas, a un kilómetro de la frontera con Bielorrusia. "Podría tratarse de un objetivo que se escapó del control durante los ejercicios de entrenamiento", ha explicado Ciunis, que también ha apuntado a la hipótesis de que se haya empleado en operaciones de contrabando, reconocimiento o como sonda para poner a prueba las respuestas de la defensa aérea de Lituania.

"No descartamos ninguna versión por el momento, pero todos los escenarios parecen relativamente sencillos", ha aclarado. Como medida de precaución, las principales autoridades lituanas, entre ellas el primer ministro, Gintautas Paluckas, que se encontraba en una reunión del Gobierno, y el presidente del Parlamento, Saulius Skvernelis, fueron escoltadas brevemente a refugios seguros, según ha recogido la propia LRT.

Paluckas indicó a principios de junio que la Inteligencia del país y de la OTAN están recabando información acerca de las operaciones de Moscú y Minsk, aunque aseveró que "no plantea ningún problema o amenazas adicionales en cuanto a su alcance y otros aspectos". "No hay motivo para alarmarse", afirmó entonces, añadiendo que "la población no debe preocuparse ni estresarse más".