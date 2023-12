Milagro: encuentran sano y salvo al bebé de cuatro meses que fue arrastrado por un tornado

El pasado sábado 9 de diciembre, la ciudad de Tennessee, en Estados Unidos, fue azotada por un intenso tornado que afectó a diversas zonas y que dejó al menos seis muertos y veintitrés heridos graves. Entre toda la destrucción, afectó a miles de personas, entre ellas a la familia Moore, que vio como más allá de su hogar y sus pertenencias, los vientos se llevaban arrastrado al pequeño Lord, un bebé de cuatro meses. Una semana más tarde, está trágica historia ha tenido un final feliz, pues el pequeño ha sido localizado con vida.

La familia, compuesta por Sydney Moore, Aramis Youngblood y sus dos hijos, Princeton y Lord, vivían en una caravana que era su hogar. El tornado se desató y pilló a la familia por sorpresa, y los padres hicieron todo lo posible para salvaguardar la vida de los niños.

"Mi marido se agarró del moisés, pero la fuerza del tornado era tan grande que dieron varias vueltas en el aire antes de salir despedidos de la casa", explicó Sydney Moore en declaraciones recogidas por TN.

Tras el paso del tornado, sus pertenencias habían quedado destrozadas. Además, Aramis tenía una fractura de brazo y hombro por la intensidad de los vientos. Pero eso no fue lo peor, sino que Lord, arrastrado por los vientos, ya no estaba. Los tres miembros de la familia se volcaron para buscarlo, aunque sin muchas esperanzas. "Estaba segura de que estaba muerto y no había logrado sobrevivir", expresó Sydney. Sin embargo, ha aparecido perfectamente debajo de un árbol, con vida y solo algunos cortes superficiales. "Nos han dicho que parecía como si le hubieran colocado en el árbol con delicadeza. Como si un ángel le hubiera guiado hasta allí", escribió Caitlyn Moore, tía materna del bebé.