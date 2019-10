¿Buscas LA agenda para 2020? Estas son las más bonitas

¿Sois de las que aún necesitan una agenda (o varias) para apuntar todo el papel? Tranquilas, no sois las únicas. Nosotras nos declaramos fans de las agendas de toda la vida. Sí, somos muy de móvil y redes sociales para unas cosas, pero que nadie nos quite nuestra agenda de papel. Somos de las clásicas que aún tienen que apuntar todo a mano. Como dirían los profesores de antaño, si escribes algo a mano lo memorizas antes. Y además, es parte de nuestra zona de confort, nuestra tradición anual. Que si no hay uvas y capa de Ramontxu, para nosotras no es Fin de Año (sí, ya tenemos una edad). Y si no hay agenda a estrenar (de lo más cuqui posible), tampoco empieza el año.

Llámanos previsoras pero nosotras ya nos hemos hecho con nuestra agenda para 2020, bueno mejor dicho tenemos 4 y son estas. Y es que ya lo dicen, mujer previsora vale por dos.