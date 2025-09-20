Camisa con corbata y traje oversize marrón: así es el look de Violeta Mangriñán que marca la temporada

Si había alguna duda de que las camisas con corbata integrada serían una de las piezas clave del otoño, Violeta Mangriñán se ha encargado de despejarla. En su Instagram hemos visto cómo combina un traje marrón chocolate de corte oversize con una camisa de rayas y corbata a juego, logrando un resultado que mezcla estética formal y desenfadada a partes iguales. De este modo, cambia por completo la interpretación de un look de oficina y lo convierte en inspiración de street style.

Lo interesante es que estas camisas no necesitan demasiada complicación porque ellas solas concentran la atención y, con un par de básicos alrededor, resuelven cualquier conjunto. Para inspirarte, hemos reunido seis camisas con corbata integrada que marcan la diferencia y son un buen punto de partida para fichar la tendencia.

Zara | Camisa oversize

Camisa oversize de rayas con corbata integrada (29,95€) Zara

Zara propone una versión de rayas en clave masculina y corte amplio. La corbata en el mismo tejido marca la diferencia y convierte la camisa en el foco absoluto. Puedes llevarla igual que Violeta, con traje y zapatos, o jugar con el contraste combinándola con una minifalda y bailarinas.

Mango | Camisa azul con lazada al cuello

Camisa azul celeste de popelín con lazada al cuello (25,99€) Mango

El popelín celeste nunca falla y Mango lo actualiza con una lazada versátil que puedes llevar como corbata, dejar suelta o incluso anudar en forma de lazo. Nos encanta cómo aparece en la imagen, con pantalones capri, aunque también la imaginamos metida por dentro en unos de campana de tiro alto para darle un aire setentero.

Pull&Bear | Camisa rosa pastel con raya diplomática

Camisa rosa pastel con raya diplomática y corbata a juego (27,99€) Pull&Bear

El rosa con raya diplomática le da un aire preppy a esta camisa de Pull&Bear. El detalle de la corbata integrada rompe la dulzura del tono y le añade un toque más divertido. Nos gusta la idea de llevarla con bermudas y mocasines, aunque también funciona con botas altas para un look más potente.

Co’Couture | Camisa de rayas con espalda cruzada

Camisa de rayas azules, marrones y blancas con espalda cruzada y corbata a juego de Co’Couture (109€) Zalando

Si buscas una prenda especial, este diseño con la espalda cruzada es la opción más llamativa. Las rayas en azul, blanco y marrón añaden dinamismo y la convierten en un diseño todavía más especial. Con vaqueros rectos queda fresca y urbana pero si la llevas con pantalón sastre resalta todavía más su corte.

ASOS DESIGN | Camisa verde oliva con corbata en contraste

Camisa extragrande en verde oliva con corbata en contraste de satén marrón chocolate (49,99€) Asos

El acabado satinado convierte a esta propuesta en la más sofisticada. La camisa verde oliva se combina con una corbata marrón chocolate en contraste, un mix que resulta elegante y muy actual. Es una elección ideal para quienes quieran un conjunto cuidado para el día o da un paso más y atreverse con un look de noche, con la ventaja de que el corte oversize la hace comodísima.

El detalle que marca la diferencia

Las camisas con corbata integrada se han convertido en un recurso de estilo con mucho potencial. Funcionan con vaqueros o faldas y también combinadas con trajes como el de Violeta Mangriñán, que ya ha mostrado en Instagram cómo transformar un conjunto clásico en algo muy actual. Este otoño solo queda encontrar la versión que mejor encaje contigo y atreverte a llevarla.