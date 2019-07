Jennifer López, 50 y fabulosa

Cuidar su mente y sus pensamientos es clave para López que luce -aun sin maquillaje como una persona mucho más joven en su Instagram ."Su gran secreto es la autoestima. Ha sabido sacar el máximo partido a sus curvas, alcanzando su mejor versión pero sin modificar su anatomía de forma artificial. No se ha puesto pecho, tiene un core perfectamente esculpido y unos glúteos de acero", afirma Carola Prato, entrenadora personal.

Aunque hoy cumple los 50, lleva ya muchos días celebrándolo. Desde que el pasado 7 de junio comenzó su primera gira en siete años en Los Ángeles, casi todas las noches Jennifer López ha salido al escenario con It’s my party un show de dos horas que siempre se inicia con ella frente al micrófono diciendo: “No sé si lo has oído, pero es mi cumpleaños. Hay reglas, que son muy simples: tienes que cantar, tienes que bailar y tienes que pasarlo bien”. La actriz y cantante de origen puertorriqueño se ha dedicado a demostrar, rodeada siempre de muchísimos globos, que lleva muy bien sus años.

¿Su secreto? Además de la genética, no se salta ningún día su cita con el gimnasio, porque para Jennifer López el deporte es sagrado . Empieza todos los días con ejercicio porque así es la única manera de que ningún imprevisto le impida continuar su rutina y no es más que una muestra de lo disciplinada de que es.

¿Quién dijo que a partir de los 50 tienes que decir adiós a los escotes, la ropa ceñida y los vestidos cortos no se pueden usar? Jennifer López es el ejemplo de que sí, se puede. Pero además, en su armario no faltan los vaqueros, sus pendientes de aros tan característicos y los looks más casuals.