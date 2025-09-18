Los bolsos XL que dominarán la próxima temporada y cómo llevarlos con estilo

En un desfile marcado por la elegancia y la experimentación con los materiales, Simorra presentó Fractal, su propuesta para primavera-verano 2026. La colección se inspira en la geometría fractal, en la idea de que todo en la naturaleza -desde un copo de nieve hasta la espiral de una concha- responde a un patrón matemático perfecto, lleno de ritmo y equilibrio.

Siguiendo esta visión, la marca trabajó con tejidos fluidos, cortes láser y texturas que parecen moverse al compás de la luz, creando una pasarela donde cada pieza parecía parte de una ecuación estética impecable.

La nueva era de los bolsos XL

Los bolsos XL de Simorra Cortesía

Si algo quedó claro en Fractal es que los bolsos maximalistas han vuelto para quedarse. En la propuesta de Simorra los presentaron como auténticos protagonistas: siluetas geométricas, acabados elegantes y una gama cromática que combinó tonos neutros con acentos vibrantes en rojo, amarillo o menta.

Lejos de ser un simple accesorio, estos bolsos se convirtieron en un manifiesto de estilo y funcionalidad. Son piezas pensadas para acompañar la rutina diaria -con espacio para todo- sin renunciar a la sofisticación y el carácter contemporáneo que definen la nueva temporada.

Cómo llevarlos con estilo

Los bolsos XL de Simorra Cortesía

La próxima primavera-verano, el bolso XL deja de ser únicamente práctico para convertirse en un statement de moda. Las propuestas vistas en la pasarela dan varias pistas:

Con looks monocromáticos: un bolso XL en un color vibrante puede transformar cualquier conjunto neutro en un look impactante.

un bolso XL en un color vibrante puede transformar cualquier conjunto neutro en un impactante. En total look: si se lleva bolso y prendas en la misma gama cromática, se crea una armonía visual y una elegancia difícil de superar.

si se lleva bolso y prendas en la misma gama cromática, se crea una armonía visual y una elegancia difícil de superar. Contraste de proporciones : al combinar esta pieza con vestidos fluidos o pantalones oversize crea un look moderno y divertido.

: al combinar esta pieza con vestidos fluidos o pantalones crea un moderno y divertido. En clave minimalista: con jeans y camisetas básicas, el bolso XL se convierte en el toque de estilo definitivo.

El accesorio que definirá la temporada

Los bolsos XL de Simorra Cortesía

Los bolsos de gran tamaño regresan con fuerza, pero ahora con una estética depurada, arquitectónica y cargada de diseño. Fractal confirma que la próxima temporada será de líneas limpias, colores atrevidos y accesorios que unen arte, funcionalidad y moda en una sola pieza.